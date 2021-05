Metal Gear Solid V: un divertente glitch “rovina” il finale ad un fan

Metal Gear Solid V è l’ultimo capitolo della saga stealth a cui ha potuto lavorare Hideo Kojima, che si è fatta apprezzare soprattutto per la qualità della sua narrazione.

Di conseguenza, è chiaro come i giocatori vorranno godersi in totale tranquillità il finale di Metal Gear Solid V: per un fan in particolare questo però non è stato possibile, a causa di un glitch che ha «rovinato» il tutto.

Il quinto capitolo della saga è stato particolarmente apprezzato dagli utenti, al punto che l’iconico braccio protesico di Venom Snake è diventato realtà e funziona davvero per chiunque ne avesse bisogno.

Uno schizzo ha inoltre svelato il vero aspetto del personaggio Skull Face, sorprendentemente fedele ed ispirato ad un attore famoso per i suoi film con Sergio Leone.

Attenzione: di seguito troverete spoiler sul finale di Metal Gear Solid V: The Phantom Pain. Sconsigliamo di proseguire la lettura a tutti coloro non lo avessero ancora raggiunto.

L’utente Assassinninja95_ di Reddit era appena arrivato al toccante finale del quinto capitolo per la prima volta, ma si è imbattuto in un glitch che, invece di rendere l’impatto della scena, ha solo provocato forti risate.

Il nostro protagonista infatti si è ritrovato con un volto interamente nero, nel momento in cui ci viene detto che cambieremo il nostro aspetto: evidentemente la modifica è stata davvero profonda.

Potete osservare voi stessi il divertente evento grazie allo screenshot condiviso dal giocatore sul forum dedicato alla serie, consultando il post qui sotto:

Il motivo per cui tutto ciò è successo sarebbe in realtà molto semplice: pare infatti che questo glitch possa verificarsi qualora decidessimo di utilizzare il nostro personaggio della modalità online quando siamo offline.

A quel punto, Metal Gear Solid V evidentemente non saprebbe bene come gestire la scena, causando il divertente glitch qui sopra che distrugge quasi interamente l’impatto emotivo della scena.

Guardando il lato positivo, almeno il fan è riuscito a farsi una risata, vista la conseguente inaspettata ilarità della cutscene.

Un altro episodio molto divertente, che non è però un glitch, può verificarsi all’interno di Metal Gear Solid 3, con un personaggio che perde letteralmente la pazienza mentre si trova in bagno.

In attesa che possa finalmente uscire un nuovo capitolo della saga, vi ricordiamo che esiste anche un gioco «segreto», che molti di voi probabilmente non conosceranno.

Nel frattempo, Snake sta già tornando in azione, ma al momento solamente come un Bomber Hero e non con un nuovo capitolo vero e proprio.