Metal Gear Solid, ecco il capitolo “segreto” che pochi conoscono

La saga di Metal Gear Solid è una delle più note dell’intero panorama videoludico, specie per il suo modo unico e realmente sorprendente di raccontare storie (e personaggi) senza eguali.

Il quinto capitolo regolare della saga, ovvero Metal Gear Solid V The Phantom Pain, ha messo la parola fine al franchise, sebbene da anni i fan sperano che un giorno Snake torni in azione.

Se lo spin-off multiplayer chiamato Metal Gear Survive ha sicuramente deluso le aspettative, in molti saranno felici di sapere che esiste un capitolo della serie che in pochi conoscono, inclusi i fan più sfegatati del franchise creato da Hideo Kojima.

Stiamo parlando di Metal Gear Solid Mobile, uscito nel 2008 su Nokia N-Gage (il telefono cellulare concepito per avere varie funzionalità simili a quelle di una vera e propria console portatile).

Com’è possibile intuire dal filmato che trovate poco sopra, Metal Gear Solid Mobile si rifà in maniera impressionante al primo capitolo della serie uscito su PSone.

Ma non solo: dalle conversazioni al Codec tra Snake e Otacon si intuisce che il look dei personaggi è in tutto per tutto simile a quello di Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty (il gioco si incastra infatti tra le vicende dell’episodio originale e il sequel).

La storia racconta della prima missione dell’organizzazione nota con il nome di Philanthropy, messa in piedi da Snake e Otacon con lo scopo di eliminare dalla faccia della Terra la minaccia delle armi nucleari note come Metal Gear.

La loro prima missione li porterà in contatto con la dottoressa Victoria Reed, per un’avventura in grado di ricalcare molte delle idee viste sia nel primo che nel secondo capitolo.

Poco sotto, trovate un intero playthrough (visto che non è molto facile reperire una copia del gioco):

Il gioco, sviluppato da Ideaworks Game Studio e prodotto da Konami, non è considerato canonico all’interno della storia principale della serie, sebbene sia lo stile grafico che più in generale le meccaniche di gioco si legano perfettamente a quelle dei ben più noti capitoli regolari.

Ricordiamo che il ritorno di Metal Gear Solid così come lo vorrebbero i fan sembra ancora piuttosto lontano, sebbene le voci continuano a rincorrersi piuttosto frequentemente.

Ma non solo: di recente un appassionato di Snake Eater ha scovato una bizzarra reazione di uno degli NPC del gioco mentre si trova in bagno, filmandola.

Infine, non perdete anche la nostra classifica dei migliori e peggiori capitoli della saga di Metal Gear Solid.