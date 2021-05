Metal Gear Solid è tornato, ma Snake è diventato un Bomber Hero

Metal Gear Solid è tornato, ma probabilmente non è come lo ricordavate e di certo non lo sta facendo nelle modalità che speravate.

L’ultimo capitolo della serie canonica è stato Metal Gear Solid V The Phantom Pain, ma da allora il creatore del franchise Hideo Kojima ha lasciato Konami.

L’amore dei fan non si è mai sopito nei confronti della saga, però, come testimoniato da una delle chicche che continuano a piovere sulla rete.

Una recente analisi ha messo al centro della scena Metal Gear Survive, lo spin-off che ha per ora chiuso il discorso con la proprietà intellettuale, studiando cosa sia andato storto nella sua realizzazione.

Il ritorno di Metal Gear Solid così come lo vorrebbero gli appassionati sembra tuttavia piuttosto lontano, anche se Konami ha appena dato nuovi segni di tenerci – perlomeno da un punto di vista finanziario.

Il publisher giapponese ha svelato oggi l’arrivo di una skin di Old Snake, personaggio giocabile di Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots, su Super Bomberman R Online.

Super Bomberman R Online è stato finora un’esclusiva Stadia, ma adesso sarà disponibile anche per PlayStation 4, Nintendo Switch e PC via Steam dal 27 maggio come free-to-play, in esclusiva digital download. Il gioco sarà inoltre compatibile con PS5.

Il titolo introdurrà nuove stagioni in-game per tutte le piattaforme, compresa Google Stadia. Ogni stagione durerà tre mesi e porterà con sé numerose novità, accessori, oggetti, personalizzazioni e un nuovo Bomber Hero.

Protagonista della Season 1 sarà il veterano di Metal Gear Solid Old Snake Bomber, acquistabile in-game tramite “Bomber Coins”.

I contenuti disponibili come parte di una stagione potranno essere acquisiti solo durante i tre mesi che ne caratterizzano la durata.

Super Bomberman R Online lancerà anche un sistema “Battle Pass” a due livelli: Silver Pass e Gold Pass. Il Silver Pass sarà gratuito per tutti i giocatori che, giocando alla modalità Battle 64, potranno salire di livello e guadagnare ricompense in-game come provocazioni, accessori e pose. Il Silver Pass sarà caratterizzato da 100 livelli e offrirà una grande varietà di contenuti gratuiti durante ogni Stagione.

Caratterizzato anch’esso da 100 livelli, l’opzionale Gold Pass offrirà maggiori recompense, tra cui più personalizzazioni e altri oggetti che non influenzeranno direttamente il gameplay.

Il Gold Pass potrà essere attivato al costo di 800 Bomber Coins, valuta che può essere acquistata in pacchetti tramite il negozio in-game o sullo store della piattaforma. Le Bomber Coins sono anche offerte come ricompense nel Gold Pass.

La serie Super Bomberman R non è nuova a questo tipo di crossover con altre IP Konami, tra cui Castlevania nel lontano 2018.

Ad ogni modo, i giocatori possono continuare a nutrire speranze per il ritorno di Metal Gear Solid, come da rumor relativi ad un possibile recupero delle avventure di Snake.

Il publisher giapponese sta comunque dando segni di vita al di là di PES e Yu Gi Oh!, e a testimoniarlo c’è una recente propensione all’arte (e ai giochi difficili).