Metal Gear Solid V, il braccio protesico di Venom Snake ora è realtà

Uno degli elementi più iconici di Metal Gear Solid V è indubbiamente il braccio protesico colorato di rosso utilizzato dal protagonista Venom Snake.

Quando si pensa infatti al quinto capitolo della saga, è difficile che la mente non ritorni proprio a quell’iconico arto, che oggi è diventato davvero un nuovo braccio protesico esistente nella realtà.

Anni fa vi avevamo infatti raccontato di come Konami avesse deciso di collaborare con un team di ingegneri per aiutare un ragazzo ad avere questo utilissimo strumento, realizzandolo con la stessa skin utilizzata nel gioco.

Konami pagò di tasca sua per realizzare l’arto protesico e la storia diventò anche un documentario realizzato da BBC3, nel quale venne raccontata la storia di James Young, il ragazzo vittima dell’incidente, e del braccio.

Oggi, come riportato da GameSpot, il braccio protesico realizzato da Open Biotics, chiamato «Hero Arm», è ufficialmente disponibile per tutti coloro che ne avessero bisogno.

L'iconico braccio protesico di Metal Gear Solid V ora esiste davvero.

Una delle skin incluse è proprio quella ispirata a Venom Snake: non sarà in grado di dare le stesse abilità, ma riesce comunque a restituire l’utilizzo di un arto.

La prima cittadina americana ad aver ricevuto ufficialmente questo arto è stata Laiken Olive, un’artista molto attiva su Tik Tok, celebrata anche dall’account ufficiale Twitter di Metal Gear Solid con un post:

Already started your CQC training with your new bionic arm. That is good Boss. @LaikenOlive @openbionics pic.twitter.com/ecxh1m0qeH — METAL GEAR OFFICIAL (@Metalgear) May 6, 2021

Olive ha chiarito che la base del braccio è in realtà di colore nero e che la skin di Venom Snake è opzionale: se volesse potrebbe applicarne molte altre per diventare Iron Man, BB-8 ed altri personaggi.

L’artista ha voluto scegliere Venom Snake perché ha sentito la storia del personaggio molto vicina a ciò che ha passato anche lei stessa:

«Su Metal Gear Solid il protagonista si risveglia da un coma durato nove anni. Io ne ho aspettati dieci per avere un braccio protesico che fosse funzionale ed intuitivo per le mie necessità».

Sicuramente una storia bellissima, che dimostra ancora una volta come i videogiochi possano trovare il modo di migliorare la vita di ciascuno di noi.

Metal Gear Solid V è ancora oggi molto apprezzato dalla community non solo per la propria storia coinvolgente, ma anche per la creatività che è in grado di offrire ai giocatori per completare le missioni, come dimostrato da un giocatore molto ingegnoso che ha utilizzato il cavallo come «esca».

Nel frattempo si stanno facendo molto insistenti le voci su un possibile remake di Metal Gear Solid: anche David Hayter, lo storico doppiatore di Solid Snake, sembra essere convinto che si farà.

Ci ha tenuto però a fare una richiesta particolare: se davvero c’è l’intenzione di fare questo remake, Hayter chiede che vengano mantenuti i doppiatori originali.