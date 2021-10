Metal Gear Solid V diventa un fumetto (o quasi)

La saga di Metal Gear Solid è sicuramente molto amata, nonostante da anni Konami l’avvia parcheggiata in un angolo in attesa dei cosiddetti tempi migliori.

Il quinto episodio ufficiale e lo spin-off chiamato Metal Gear Survive sono infatti gli ultimi battiti di una serie che ha sicuramente fatto la storia del videogioco, grazie all’estro creativo di Hideo Kojima.

Del resto, il primo episodio ha da poco compiuto la notevole età di 23 anni dall’uscita su PSOne, quindi i fan hanno tutto il diritto di chiedere a gran voce un ritorno del franchise.

Vero anche che proprio di recente Konami ha deciso di chiudere i server di Metal Gear Solid V The Phantom Pain, relativamente ad alcune versioni del gioco.

Ora, l’artista Ise Ananphada ha deciso di realizzare un’opera realmente sorprendente, un artwork che reimmagina il quinto capitolo della saga in una forma mai vista prima.

Come riportato su Reddit, l’autore ha infatti realizzato un magnifico poster in perfetto stile fumetto che racchiude tutti – ma proprio tutti – i personaggi di The Phantom Pain.

Trovate l’opera in questione poco più in basso:

Sorprendente come l’artwork includa un gran numero di personaggi, con Snake in primo piano assieme a Quiet e tutti gli altri protagonisti di MGSV, un gioco che volente o nolente ha chiuso la saga.

