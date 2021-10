Metal Gear Solid, il Metal Gear Rex esiste (ed è “vivo”)

Dopo la notizia secondo la quale Konami sarebbe davvero in procinto di far tornare la saga di Metal Gear Solid, i fan hanno iniziato ad attendere con trepidazione le prime conferme ufficiali.

Del resto, è da tantissimi mesi che si vocifera che il publisher giapponese avrebbe intenzione di far rivivere Snake e compagni in un nuovo remake o una remastered dedicata al franchise.

Alcuni giorni fa, infatti, VGC ha messo in circolazione la notizia che Konami sarebbe al lavoro su una sorta di remake/remaster di Metal Gear Solid 3 Snake Eater, titolo uscito originariamente su console PlayStation 2 molti anni fa.

Proprio oggi, del resto, è arrivato un nuovo indizio direttamente da Virtuous, lo studio che sarebbe responsabile del remake del terzo capitolo.

Nel mentre, qualcuno ha ingannato l’attesa realizzando un piccolo miracolo, un vero e proprio mini-Metal Gear Rex perfettamente funzionante.

L’utente “tn340” ha infatti pubblicato un breve video in cui vediamo il Rex alzarsi sulle proprie gambe meccaniche, con movimenti estremamente realistici e in tutto e per tutto simili a quelli visti nei vari capitoli della saga.

Poco più in basso, trovate la clip che mostra il Metal Gear Rex prendere vita:

Inutile dire che nei commenti gli altri utenti e fan di MGS si sono scatenati, chiedendo a gran voce di poter mettere le mani su un Rex funzionante tutto per loro.

A quanto pare, ciò non sarà possibile: l’oggetto sarebbe infatti stato creato da un appassionato e quindi non acquistabile in nessun tipo di negozio o store online, né europeo né tantomeno giapponese.

Un vero peccato, visto e considerato che chiunque vorrebbe in casa un Metal Gear Rex da portare a spasso (magari senza testate nucleari al seguito, grazie).

