Metal Gear Solid, il primo, in Unreal Engine 5 è il remake che vorrete

Da mesi (anni?) i fan della saga di Metal Gear Solid aspettano a braccia aperte un sequel, o perlomeno un remake di uno dei capitoli storici della serie ideata da Hideo Kojima.

Gli appassionati di MGS non sembrano infatti aver perso le speranze, tanto che sono seriamente convinti che prima o poi Konami riuscirà a esaudire il loro desiderio.

E se proprio in queste ore qualcuno ha utilizzato il potente Unreal Engine 5 per ricreare la storica intro di Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty, è ora tempo di un remake non ufficiale del primo e indimenticabile capitolo.

Come riportato dai colleghi di Wccftech, un rifacimento fan-made del classico gioco stealth diretto da Kojima è stato messo in piedi dallo sviluppatore di videogiochi indie Juanma.

Mentre l’unico segmento disponibile è quello della primissima sequenza del gioco, è innegabile che sia la resa generale sia davvero stupefacente, considerando anche che il tutto è stato creato da un singolo sviluppatore.

Poco sotto, un video che mostra in azione questo piccolo gioiellino di programmazione:

«Metal Gear Solid è uno dei giochi più importanti della mia vita. Ha cambiato il mio modo di vedere i videogiochi e anche il mio modo di essere in molte cose», spiega Juanma.

E ancora: «Così, mentre rigiocavo al gioco originale un po’ di tempo fa, ero curioso di sapere come sarebbe stato il gioco con la grafica attuale in Unreal Engine 5 con Nanite e Lumen. Ed è quello che ho fatto.»

Non è chiaro se Juanma ha intenzione di portare avanti il suo progetto, magari realizzando un altro segmento giocabile (questa volta all’interno di Shadow Moses).

Nell’attesa di scoprirlo, avete visto in ogni caso anche la versione tridimensionale del classico Metal Gear datato 1987?

Per non parlare di una versione in 4K e a 60 fotogrammi al secondo di MGS The Twin Snakes, il remake (questa volta ufficiale) del primo capitolo, uscito in origine sul compianto GameCube.

Ma non solo: di recente alcune linee di dialogo non utilizzate in Metal Gear Solid V The Phantom Pain avrebbero svelato una boss fight tagliata (e non solo).