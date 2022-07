Metal Gear Solid 1, ma gratis e con protagonista un geco

Ci sono generazioni di videogiochi stealth che sono state influenzate dal primo e indimenticabile Metal Gear Solid. Uscito originariamente nel 1998, il titolo consacrò la figura di Solid Snake (ma anche quella del director Hideo Kojima), che già aveva avuto le sue prime scorribande nei due Metal Gear precedenti.

La sua barra Life, il radar in alto a destra con i suoi diversi status, gli slot dell’equipaggiamento agli angoli, il codec in toni di verde, l’inquadratura dall’alto, la visuale che ruotava quando ci si appiattiva contro un muro: sono tutte caratteristiche di Metal Gear Solid che hanno segnato un’era, e che vengono riprese da Covert Critter.

COVERT CRITTER IS OUT! ❗️❗️ After 12 days, our fully-fledged love letter to Metal Gear Solid is finished. Rank through all 8 levels and stop the hawk menace! ▼ Download FREE on PC, Mac, and Linux now! ▼https://t.co/mfSpq3uIFp#psx #indiegame #lowpoly #metalgearsolid pic.twitter.com/k49Avuxfel — sodaraptor (@sodaraptor_dev) July 19, 2022

Parliamo di un divertente videogioco stealth realizzato da due sole persone per una game jam, che potete scaricare gratis e che non fa niente – e perché dovrebbe? – per nascondere di essersi ispirato alla vicenda di Solid Snake a Shadow Moses.

Ecco così che il nostro eroe viene sostituito da un temerario geco alle prese con una organizzazione che si è impadronita di missili nucleari.

Il nostro nuovo beniamino, equipaggiato – manco a dirlo – con una tuta da infiltrazione con tanto di corpetto e bandana, può sfruttare diversi equipaggiamenti e diversivi sopra le righe, come una scatola a sorpresa (!), ma anche un drone che si guida come un missile Nikita.

Ad aiutarlo nella sua impresa è ovviamente il Radar Soliton, che mostra i nemici sulla mappa e il loro campo visivo. Oltretutto, essendo il protagonista un geco ha la possibilità di mimetizzarsi assumendo il colore delle pareti, con una feature che richiama la OctoCamo che avremo poi visto solamente in Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots.

Il risultato è davvero adorabile, come potete vedere voi stessi nel video gameplay incorporato all’interno di questa notizia. Se volete vestire i panni di Solid Geco potete scaricare Covert Critter gratis su Itch.io a questo indirizzo. Dal canto nostro, non possiamo che abbracciare virtualmente gli autori sodaraptor e NormalHumanSixx per questo delizioso omaggio alle origini di Metal Gear Solid, realizzato in solamente dodici giorni e suddivido in otto diversi livelli.

La saga, dal canto suo, sta aspettando il ritorno dei suoi episodi storici dopo dei problemi di licenze, mentre celebra i suoi primi 35 anni. L’ultima uscita è quella di Metal Gear Survive, spin-off di The Phantom Pain (lo trovate su Amazon) realizzato dopo il divorzio da Hideo Kojima. Da allora, si è parlato di un possibile remake di Metal Gear Solid 3: Snake Eater, ma sul fronte dell’ufficialità tutto tace.