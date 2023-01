Metal Gear Solid Remake, l’annuncio ufficiale potrebbe essere vicino

Dopo aver già annunciato il revival di Silent Hill, Konami sarebbe pronta a “riportare in vita” un’altra delle sue saghe più iconiche: stiamo naturalmente parlando di Metal Gear Solid, le cui voci sul presunto remake continuano a farsi sempre più insistenti.

Gli ultimi rumor erano legati prevalentemente a un ritorno del terzo capitolo della saga ideata da Hideo Kojima (trovate Metal Gear Solid V su Amazon), ma anche il primo storico episodio potrebbe essere protagonista di un remake, in esclusiva su PS5.

Secondo le prime indiscrezioni, si tratterebbe di un titolo ormai in sviluppo da diversi anni e che in passato avrebbe dovuto essere perfino disponibile su PlayStation 4, ma i lunghi tempi di sviluppo avrebbero spinto il team a passare alla console next-gen.

Come riportato da PlayStation LifeStyle, nelle ultime ore il sito iberico Areajugones, il primo a svelarne la presunta esistenza, è tornato a parlare di Metal Gear Solid Remake: Konami avrebbe in mente di svelarlo ufficialmente entro la prima metà del 2023.

Sembrerebbe infatti ci siano «forti» possibilità che il remake possa essere annunciato ufficialmente a febbraio o marzo, ma anche in caso di un possibile ritardo il reveal non dovrebbe arrivare oltre il prossimo maggio.

Più recentemente erano arrivati anche dei forti indizi da Konami stessa, anticipando che con il 2023 sarebbero arrivati «nuovi sviluppi per serie familiari»: inutile sottolineare che il primo pensiero dei fan è balzato immediatamente a Metal Gear Solid.

Ovviamente non possiamo sapere con certezza se il remake sia davvero in sviluppo o se tali date siano davvero previste per l’annuncio: in attesa di possibili chiarimenti o comunicazioni ufficiali da parte di Konami, vi invitiamo a prendere il tutto con le dovute precauzioni.

In attesa che arrivi una effettiva conferma dagli sviluppatori o dal publisher, non ci resta che immaginare come sarebbe davvero Metal Gear Solid Remake: uno youtuber italiano ha ricreato una delle scene più iconiche con Unreal Engine 5, dandoci così un assaggio del ritorno della leggendaria saga stealth.