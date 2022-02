Metal Gear Solid in VR è il remake che i fan desidereranno

Il primo Metal Gear Solid è sicuramente uno dei capitoli più amati dell’intera saga ideata da Hideo Kojima, essendo entrato nella storia del videogioco.

L’avventura di Snake non ha certo bisogno di presentazioni, tanto che da anni i fan chiedono a gran voce un nuovo remake.

Fa arrabbiare anche il fatto che sembra proprio che un progetto legato al franchise sia stato cancellato da Konami nel 2019, cosa questa che ha ovviamente abbassato l’umore dei giocatori.

Mentre gli appassionati continuano a scovare curiosità sul primo capitolo, qualcuno ha deciso di realizzare una versione VR del gioco originale.

Ora, come riportato su Reddit, un fan ha messo in piedi una versione in realtà virtuale della prima avventura di Solid Snake.

Com’è possibile visionare nel video sottostante, questa edizione del tutto particolare del primo MGS eredita sia lo stile, che gli scenari del gioco uscito sulla prima PlayStation a 32-bit.

A sorprendere, sono anche le armi in dotazione a Snake, il tutto in una visuale che ricorda da molto vicino la versione VR di Resident Evil 4.

Poco sotto, il filmato che mostra questa tech demo decisamente sorprendente del primo MGS.

Al momento, purtroppo, non sembra previsto alcun rilascio di questa particolare versione in realtà virtuale della missione a Shadow Moses, con sommo rammarico da parte dei fan più irriducibili (la speranza è in ogni caso come sempre l’ultima a morire).

