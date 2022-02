I fan di Metal Gear sono piuttosto sicuri di quale sia la scena più ridicola della saga

I videogiochi della serie Metal Gear sono noti non solo per le loro meccaniche spesso geniali e per le riflessioni che ispirano ai videogiocatori, ma anche per alcuni momenti che si prendono decisamente meno sul serio, che rischiano di farvi ridere più del dovuto davanti allo schermo.

Dalla dinastia dei Sasaki che ha seri problemi intestinali, passando a robot che muggiscono, a cyborg ninja super-agili che affettano cose, arrivando fino a scuse tra le più grottesche per far indossare ad alcune protagoniste abiti succinti che lasciano poco all’immaginazione, fino alla teoria di braccia trapiantate parlanti che poi si rivelano tutt’altro.

Insomma, per farla breve, non capita di rado che ci siano momenti amabilmente ridicoli che strappano più di un sorriso. Ma se i fan fossero chiamati a incoronarne uno, e uno solo, come il più ridicolo, quale sceglierebbero?

Uno dei momenti WTF più potenti di Metal Gear Solid 4

Rimanendo all’interno della saga canonica (quindi niente The Twin Snakes, che con i salti in piroetta sui razzi per poi sparare gli Stinger vincerebbe a mani basse), un dibattito sul tema su Reddit sembra aver incoronato un momento di Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots che effettivamente merita.

Stiamo parlando della sequenza nell’Atto V e nella sua introduzione, in cui la nave fortezza Haven emerge dalle acque per mostrare il monte Rushmore in versione dinastia degli Snake. Così, da sinistra vediamo Solidus, Solid, Liquid e Big Boss a sostituire i presidenti della celebre opera originale. Il motivo di questo sfoggio di ego da parte dei Serpenti? Assolutamente nessuno, ma era stiloso da mostrare, ecco.

Come detto da uno degli utenti che hanno partecipato al dibattito, Guns of the Patriots «è così gloriosamente assurdo, lo amo». Non avremmo saputo usare parole migliori.

Approfondendo all’interno del gioco e del Database ufficiale di MGS4 era possibile scoprire che le facce non erano davvero scolpite sulla nave a mo’ di polena celebrativa, ma erano “simulate” dall’octocamo utilizzata dalla Haven. Questo rende la stramberia un po’ meno clamorosa, è vero, ma probabilmente vincerebbe lo stesso questa speciale gara.

E considerando che parliamo di una saga amata anche e soprattutto per la possibilità di scorrazzare in scatole di cartone su cui i lupi possono fare pipì per confondere i loro simili, non era di certo facile.