Metal Gear Solid, da dove arrivano le guardie quando scatta l’allerta?

La serie di Metal Gear Solid è sicuramente una delle più amate tra quelle parcheggiate in un angolo da Konami, in attesa di tempi migliori.

I vari capitoli di Metal Gear Solid hanno infatti lasciato un segno nell’industria dei videogiochi, sebbene il primo episodio ha ancora un posto speciale nel cuore di molti.

Un gioco così amato e apprezzato, che c’è chi ha deciso di realizzare il “suo” remake di MGS utilizzando l’editor di Dreams.

Ora, via YouTube, qualcuno ha scovato un dubbio lasciato in sospeso per moltissimi anni e che nessuno ha mai avuto il coraggio di svelare, ovvero: da dove arrivano le guardie quando scatta l’allarme in MGS?

Come saprete benissimo, nel primo Metal Gear Solid (così come nei successivi capitoli), una volta che il protagonista viene avvistato scatta un allarme, seguito dall’arrivo di un gran numero di guardie armate e soldati alla ricerca della spia infiltrata.

Ovviamente, basterà nascondersi in qualche posto sicuro aspettando che l’allerta rientri, per poi tornare allo scoperto e continuare la missione di infiltrazione.

Com’è possibile notare nel video poco sotto, forzando il radar a rimanere attivo con un hack mentre c’è l’alert, è possibile vedere chiaramente le guardie che spawnano letteralmente di fianco al protagonista.

Il dettaglio è possibile notarlo chiaramente al minuto 03:40 del filmato sottostante:

Sicuramente, questo dettaglio segreto tenuto nascosto per anni smonta un po’ l’atmosfera del primo MGS (pur non intaccandola un granché, ci mancherebbe), sebbene è curioso come dopo oltre un paio di decenni dall’uscita del gioco continuino a emergere dettagli del genere.

Nell’attesa che ne escano fuori altri (ed accadrà, statene certi), avete visto la versione tridimensionale del classico Metal Gear datato 1987?

Per non parlare della sorprendente versione in 4K e a 60 fotogrammi di MGS The Twin Snakes, ovvero il noto remake del primo capitolo uscito in questo caso su Nintendo GameCube.

Infine, un altro giocatore ha deciso di ricreare Old Snake e Naked Snake nell’ultimo capitolo della saga di Tom Clancy’s Ghost Recon.