Metal Gear Solid, il remake in UE mostra Otacon giocabile

I fan aspettano ancora con trepidazione il ritorno della saga di Metal Gear Solid, magari con un remake o una remastered di una vecchia gloria del passato.

Negli ultimi mesi le voci che Konami avrebbe intenzione di far rivivere Snake e compagni in un nuovo gioco dedicato al franchise si stanno facendo piuttosto insistenti.

Poche settimane fa, infatti, VGC ha messo in circolazione la notizia che il publisher giapponese sarebbe al lavoro su una sorta di remake/remaster di Metal Gear Solid 3 Snake Eater, uscito originariamente su console PlayStation 2 ormai diversi anni fa.

Senza contare anche anche un nuovo indizio arrivato dallo studio Virtuous avrebbe lasciato intendere che sarebbe proprio il team in questione a occuparsi di un rifacimento del terzo capitolo.

Ora, un giocatore, conosciuto sui suoi canali social come Vapor Cephalopod, si sta divertendo a ricreare in Unreal Engine 4 il primissimo Metal Gear Solid, uscito su PSOne a fine anni ’90.

Il fan ha deciso infatti di ricreare proprio l’intera isola di Shadow Moses, per puro divertimento e senza quindi alcuno scopo di lucro.

Vapor ha ora fatto un ulteriore passo avanti, innestando nel suo progetto il personaggio di Hal Emmerich, meglio conosciuto con lo pseudonimo Otacon, ma in forma assolutamente giocabile.

Poco sotto, un breve video che mostra Otacon in giro per Shadow Moses:

#MetalGearSolid #UnrealEngine progress on the community remake project the classic map with Otacon playable. pic.twitter.com/jt0Fh54oSg

— Vapor Cephalopod (@mcghee_nick) October 26, 2021