Metal Gear Solid 2, il remake di un fan lo trasforma completamente

Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty, nonostante gli anni, continua a regalare sorprese: un fan si sta infatti dilettando a trasformare il gioco, donandogli nuovo lustro.

In maniera forse ancora maggiore rispetto agli altri episodi della saga creata da Hideo Kojima (che trovate su Amazon), la seconda avventura di Solid Snake e Raiden è sicuramente la più incisiva di sempre.

Ora, tra un presunto buco di trama e l’altro, gli appassionati non si sono fermati di certo, dando sfogo a tutta la loro creatività.

Così facendo, mentre qualcuno si diletta a far girare il gioco in portabilità, un altro giocatore è riuscito a moddare tutto MGS2 per farvelo giocare in terza persona e non con la classica camera dall’alto.

Il bravissimo oct0xor ha infatti deciso di realizzare una versione ‘fatta in casa’ di Sons of Liberty, una versione slegata dalle imposizioni di telecamera dell’originale uscito su PS2 (via Reddit).

«Per celebrare il 20° anniversario di Metal Gear Solid 2, ho fatto ciò che questo gioco ha sempre meritato. Presto potrete giocarci come mai prima d’ora e vederlo da una prospettiva completamente nuova», scrive l’autore.

Poco sotto, un video (della durata di oltre venti minuti) che mostra i sorprendenti risultati ottenuti sino a questo momento.

Questa edizione riveduta e corretta del classico di Hideo Kojima si avvicina moltissimi a quanto visto con Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots, il primo capitolo regolare (se si è esclude la versione Subsiseance di MGS3) ad utilizzare una visuale in terza persona reale.

Sicuramente, non resta che attendere che il risultato finale faccia capolino, in modo tale da testimoniare la bontà di questo progetto davvero molto interessante.

Restando in tema, un altro appassionato del gioco si sta dilettando a trasformare Sons of Liberty grazie alla potenza dell’Unreal Engine 5, per un risultato che ha dell’incredibile.

Ma non solo: un giocatore particolarmente abile è stato invece in grado di scoprire in MGS2 la ‘mossa stealth’ perfetta.

Infine, qualcun altro ha deciso di finire il primo Metal Gear Solid uscito su PS One con un pad decisamente improbabile.