Metal Gear, 10 giochi della serie di cui avete dimenticato l’esistenza

La saga di Metal Gear è tra le più iconiche del mondo videoludico, grazie alla qualità della sua narrazione e alla genuina passione che i fan continuano a mostrare a distanza di 34 anni dall’esordio assoluto.

In seguito al divorzio con Konami, l’IP nata dalla mente di Hideo Kojima, papà del più recente Death Stranding, si trova in un limbo da cui difficilmente uscirà a breve.

Per quanto riguarda i capitoli 3D, una rara animazione è stata scoperta oltre vent’anni dopo il lancio di Metal Gear Solid e ha suscitato una certa sorpresa nei fan che non l’avevano mai notata.

Stesso discorso per quanto riguarda un trucco per saltare un’intera sezione di gioco, espediente che tornerà molto utile agli appassionati di speedrun.

Ne è passato di tempo dal lancio del capostipite della serie, apparso inizialmente nel 1987 su MSX2, e dopo tutti questi anni è arrivato il momento di ripercorrere insieme i 10 episodi “dimenticati” del franchise (via GameRant).

Si parte con Ghost Babel, capitolo lanciato su GameBoy Color nel 2000. Dotato di un’estetica simile al primo capitolo della serie Solid, venne apprezzato per un gameplay che può ricordare quanto visto in Sons of Liberty.

Si prosegue con Portable Ops Plus, espansione di Portable Ops pubblicata su PSP nel 2007 fortemente incentrata sul multiplayer (e del tutto priva di una campagna single-player).

Impossibile non citare VR Missions Integral, edizione esclusiva per il mercato giapponese dalla quale derivò VR Missions (anche detto Special Missions).

La palla passa a Snake’s Revenge, sequel sviluppato senza il coinvolgimento di Hideo Kojima, all’epoca impegnato con Solid Snake 2.

È poi il turno di Metal Gear Survive, iterazione quantomeno discutibile lanciata in seguito alla rottura con Konami, e di Social Ops, titolo dedicato al mercato mobile giapponese che venne rimosso dagli store a solo un anno dal debutto.

Avviandosi alla conclusione, è il caso di citare la Digital Graphic Novel dedicata alla serie che ha reso famoso il papà di Death Stranding, lanciata su PSP, e Metal Gear Solid Mobile, titolo sulla cui canonicità si discute ancora.

Ai primi posti troviamo Metal Gear Solid Touch e Metal Gear Acid. Il primo fu un tentativo di portare il quarto episodio su iOS, mentre il secondo sostituì il classico gameplay stealth con un sistema strategico a turni.

Se leggere di tutti questi capitoli vi ha fatto venire nostalgia del passato, dovete assolutamente dare un’occhiata alla versione in 4K del trailer di Metal Gear Solid 2.

Le informazioni sul film basato sulla serie arrivano col contagocce, e per ingannare l’attesa un fan ha immaginato come potrebbe essere Oscar Isaac nei panni di Solid Snake.

Tra scoperte e riscoperte, sapevate che esiste il set di carte ufficiale della serie? Se siete dei veri collezionisti, non potete lasciarvelo scappare.