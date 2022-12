Mega Man sarebbe pronto a tornare con 3 nuovi giochi, dopo 4 anni

La celebre mascotte di casa Capcom potrebbe essere finalmente pronta al suo grande ritorno: secondo un nuovo rumor emerso nelle scorse ore, Mega Man potrebbe essere pronto a fare il suo ritorno non solo con un sequel, ma con ben 3 nuovi giochi.

L’ultimo capitolo ufficiale della saga è stato l’ottimo Mega Man 11 (lo trovate su Amazon), rilasciato nell’ormai lontano 2018: da allora, nonostante diverse conferme più o meno velate, Capcom non ha realmente fatto sapere ai suoi fan quando sarebbe stato pronto a tornare il suo celebre robot blu.

Sappiamo che Netflix sarebbe attualmente al lavoro su un adattamento live-action, anche se al momento non abbiamo ancora avuto modo di vederlo in azione, ma per quanto riguarda i videogiochi non abbiamo ancora avuto novità sul ritorno con nuovi capitoli veri e propri.

La situazione potrebbe però cambiare molto presto: l’insider Zippo (via ComicBook) ha infatti segnalato come ci sarebbero altri tre giochi in sviluppo per il Blue Bomber, slegati dalla già annunciata Battle Network Legacy Collection.

Mega Man in Super Smash Bros.

Il publisher vorrebbe infatti preparare grandi annunci per festeggiare il 35esimo anniversario della saga: ricordiamo infatti che il primo capitolo uscì nel lontano dicembre 1987, anche se non è chiaro con quali modalità potrebbe avvenire il reveal.

Sebbene The Game Awards 2022 potrebbe essere infatti il momento ideale per annunciare l’atteso Mega Man 12, Capcom potrebbe scegliere anche di realizzare un proprio evento streaming, dedicato appositamente a tutte le presunte novità in arrivo per il franchise.

Un’ipotesi suggerita dallo stesso Zippo, che prevede un «Mega Man Direct» come ipotesi altamente possibile, anche se naturalmente al momento non è ancora arrivata alcuna conferma dal publisher.

Per il momento, non possiamo che invitarvi a prendere il tutto con le dovute precauzioni e incrociare le dita: se il suo ritorno dovesse diventare davvero realtà, vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine.

I fan storici ricorderanno indubbiamente l’orribile cover americana del primo gioco, protagonista di numerose parodie e presa in giro perfino dalla stessa Capcom: uno degli autori cercò di fermarne la produzione, ovviamente senza successo.

Restando in tema con nuovi progetti in arrivo dal publisher, segnaliamo che Monster Hunter Rise sarà presto disponibile gratuitamente anche su Xbox Game Pass.