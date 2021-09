Mega Man, la cover USA era così brutta che l’autore voleva fermarla

I gloriosi anni ’80-’90 dei videogiochi, dove l’industria si è formata e sono nati franchise storici come quello di Mega Man, ma che nasconde anche tante storie interessanti.

Come raccontato anche nel libro Console Wars, quelli erano anni di grandi sperimentazioni, salti nel vuoto e tentativi più o meno bizzarri in un mondo che di fatto stava nascendo.

Periodi in cui il videogioco era ancora un mezzo abbastanza oscuro, e veniva denigrato spesso mentre l’industria cresceva. Un po’ come succede anche oggi, insomma.

Un periodo dove le prime, grandi aziende del settore se ne iniziavano a dare di santa ragione, proprio come facevano Nintendo e Sony ai tempi delle prime console in 3D.

E in quel periodo nasceva anche Mega Man, classe 1987, uscito su NES tra l’87 e l’89 in tutti i mercati.

Dietro al quale, nella sua versione americana, si nasconde una delle tante storie di cui parlavamo: la copertina americana del gioco, infatti, era così brutta che lo stesso autore avrebbe voluto fermarla.

Una storia che riportano i colleghi di Nintendo Life dalle parole di Yoshiki Okamoto, ex-designer in forze a Capcom che ha lavorato a franchise leggendari come Final Fight e Street Fighter II. Okamoto ha infatti dichiarato che, se avesse potuto, avrebbe impedito l’uscita di quella copertina. Ma per onore di cronaca, vediamola:

È effettivamente brutta, talmente tanto che fa il giro e diventa un prezioso momento d’arte kitsch.

A parte i colori squisitamente vintage, ciò che fa orrore sono l’espressione di Mega Man e il fatto che impugni una pistola, non si sa perché.

Non è della stessa opinione Okamoto, che parlando della sua carriera in Capcom ha rievocato questo momento con terrore:

«Avete mai visto l’illustrazione della confezione? È un anziano in tuta blu che indossa un elmetto. Sta in una posizione che ricorda quella di un granchio, con un tubo in mano. Non posso credere che tutto questo sia stato reso possibile. […] Se avessi avuto più autorità allora, se fossi stato più risoluto, niente di tutto questo sarebbe successo.»

