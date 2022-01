McDonald’s risponde a Microsoft: “Xbox, stai cercando di comprarci?”

L’acquisizione di Activision Blizzard da parte di Xbox è stata talmente rumorosa da non essere passata inosservata non solo per gli appassionati videoludici, ma anche per grandi industrie come McDonald’s che si sono mostrate «preoccupate».

Annunciare di aver speso una cifra vicina a 70 miliardi di dollari per acquisire la casa di Call of Duty ha inevitabilmente fatto molto rumore, al punto che si sta già discutendo su quelle che potrebbero essere le prossime mosse per il futuro di Microsoft.

E mentre si discute se quello che sta mettendo in piedi la casa di Redmond possa davvero essere considerato un monopolio, c’è dunque chi teme scherzosamente di poter diventare l’ultimo bersaglio delle acquisizioni di Xbox.

Tra questi c’è il già citato colosso del fast food, che segue sempre attentamente gli ultimi sviluppi del mondo videoludico, come dimostrato in occasione del lancio di Resident Evil Village, con Lady Dimitrescu che ha lasciato un McDonald’s senza staff.

Tutto è nato con un tweet scherzoso di McDonald’s, che chiedeva ai suoi follower di rispondere con una emoji per rubare una delle sue iconiche patatine fritte.

Dopo la risposta da parte di Xbox, il colosso del fast food ha reagito pubblicando un «esclusivo» controller Xbox brandizzato McDonald’s, che vede al posto dei consueti pulsanti A, B, X e Y proprio quelle emoji:

Xbox non ha perso tempo e ha reagito trasformando l’iconico contenitore di patatine fritte in una console Xbox Series X, «appropriandosi» anche del controller e colorandolo semplicemente di rosso.

Una vicenda che McDonald’s ha voluto commentare scherzosamente, interpretandola come quello di Microsoft fosse un avvertimento:

«Stai cercando di comprare anche me?»

are u trying to acquire me too — McDonald's (@McDonalds) January 19, 2022

Curiosamente, Xbox non ha risposto alla domanda della catena di fast food, lasciando dunque fantasticare gli utenti che qualcosa possa davvero bollire in pentola.

Sono infatti moltissimi i fan che, scherzosamente, pensano che anche McDonald’s possa essere incluso su Xbox Game Pass, dopo aver già annunciato l’imminente arrivo dei giochi Activision Blizzard.

Battute a parte, questa non è altro che la dimostrazione di quanto la maxi-acquisizione di Microsoft si sia rivelata estremamente importante, lanciando un chiaro messaggio al mercato: da adesso, non è più possibile escludere alcuna operazione.

Vedremo se il controller Xbox diventerà comunque realtà: in passato la catena di fast food aveva provato a realizzare una versione esclusiva dei DualSense di rara bruttezza, salvo poi vederseli bloccati dalla stessa Sony.