Master Chief di Halo avrebbe potuto non esistere: “era solo multiplayer”

Il primo storico capitolo di Halo conquistò fin da subito l’interesse dei suoi appassionati, grazie a una campagna single player ben realizzata con protagonista Master Chief, un eroe entrato fin da subito nell’immaginario collettivo videoludico.

Oggi tutte le avventure della saga simbolo di Xbox possono essere giocate grazie a Game Pass Ultimate, ma stando alle dichiarazioni di Bungie, gli autori dei primi capitoli della serie, le cose sarebbero potute andare ben diversamente.

Per rendere l’idea di quanto la componente single player continui a essere importante per i fan di Halo, basta ricordare le polemiche dei fan per via dell’impossibilità di rigiocare le missioni su Infinite: una situazione che 343 Industries ha già chiarito essere solo temporanea.

In un’intervista rilasciata al magazine Retro Gamer (via GamesRadar+), uno dei programmatori di Halo Combat Evolved, il capitolo che introdusse la saga in tutto il mondo, ha svelato che Master Chief avrebbe potuto addirittura non esistere, visto che non era inizialmente prevista alcuna campagna.

Stefan Sinclair ha infatti raccontato che quando iniziarono i lavori su Halo nel 1999, l’unica maniera con cui gli sviluppatori potevano giocarci era quella di effettuare la connessione a un server.

L’idea iniziale di Xbox era infatti quella di utilizzare Halo Combat Evolved per mostrare tutto il potenziale di Xbox Live: avrebbe infatti dovuto essere un titolo di lancio per il servizio multiplayer della console.

Fortunatamente, Microsoft e Bungie in seguito cambiarono idea e costruirono su Halo anche la leggendaria prima campagna del gioco, che ha permesso al titolo sparatutto di diventare uno dei franchise Xbox più iconici.

Nonostante l’incredibile e crescente popolarità della componente multiplayer, come dimostrato anche dall’eccezionale Halo Infinite, è infatti difficile riuscire a immaginare come avrebbe potuto «evolversi» la serie senza alcune delle missioni per giocatore singolo più iconiche.

A tal proposito, i fan dovranno avere ancora pazienza prima di poter accedere alla campagna co-op di Infinite: 343 Industries ha già annunciato che arriverà soltanto a maggio.

Nel frattempo, c’è chi è già riuscito a «sbloccare» la campagna co-op grazie a un bug: si tratta di un trucco che funziona solo offline e che, in ogni caso, vi sconsigliamo di ripetere.