Dopo Arcane, Riot Games vorrebbe fare un’altra serie TV di un suo gioco

Arcane, la serie Netflix ispirata al mondo di League of Legends, è stata francamente una sorpresa per chiunque l’abbia vista.

Nonostante il mondo di Runeterra (che potete esplorare con il libro su Amazon) facesse immaginare un racconto molto semplice e banale.

Invece, come vi abbiamo raccontato all’epoca, Arcane si è rivelata una serie sensazionale, probabilmente il miglior prodotto di intrattenimento legato ad un videogioco.

Anche Hideo Kojima è rimasto seriamente colpito dal valore della serie, svelando un retroscena molto curioso.

Ma c’è un altro videogioco che Riot Games vorrebbe rendere una serie TV: Valorant, la sua ultima, nuova IP.

In maniera similare a quanto accaduto per Overwatch, il mondo di Valorant è stato raccontato negli anni con una serie di corti animati che hanno svelato dettagli sui personaggi e i rapporti tra di loro.

Arriverà una serie in stile Arcane, quindi? No, o almeno non lo sappiamo. Di sicuro, come dichiarato in una recente sessione di Q&A con il creative director David Nottingham, Riot Games non esclude di espandere l’universo di gioco in altre maniere:

«Arcane è stato fantastico! Mentiremmo se affermassimo di non avere speranze e sogni di avere, un giorno, qualcosa di simile nell’universo di Valorant ma, wow, i nostri cugini di LoL hanno fissato un livello follemente alto con la serie!»

Nottingham ha aggiunto che, fin dall’inizio, l’idea del team di sviluppo era quella di creare un universo ampio per supportare qualsiasi esperienza futura, anche l’intrattenimento premium.

Ma, per il momento, Riot Games è fortemente concentrata sull’aspetto videoludico di Valorant, e ci vorrà tempo prima di vedere un progetto legato alla IP che non sia un videogioco.

Se mai ci sarà una serie di Valorant non abbiamo dubbi che la produzione sarà di alto livello, perché Riot Games si è portata in casa gli autori di Arcane, nel dubbio.