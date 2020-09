Mass Effect Legendary Edition sarebbe il nome del remaster, sorpresa sulle piattaforme

Secondo il giornalista Jeff Grubb, il chiacchierato remaster della trilogia fantascientifica BioWare si intitolerebbe Mass Effect Legendary Edition.

Si tratterebbe di un’ulteriore conferma dell’esistenza di questo pacchetto, vociferato da mesi, destinato a riportare in auge la saga sci-fi.

Mass Effect Legendary Edition non sarebbe tuttavia in rampa di lancio su Nintendo Switch, come invece si riteneva in origine.

Secondo Grubb, la trilogia rimasterizzata non sarebbe uno dei sette titoli promessi da Electronic Arts per la console ibrida di Nintendo.

«EA ha molteplici giochi in arrivo su Nintendo Switch e Mass Effect non è senza dubbio uno di loro», ha confermato Grubb.

«Non ancora, comunque. Se si farà, non si farà in quella finestra di un anno di cui hanno parlato nella loro ultima riunione con gli azionisti».

Non è chiaro se insieme a PC, PS4 e Xbox One verranno supportate nativamente anche le nuove arrivate PlayStation 5 e Xbox Series X.

Il franchise ha compiuto un mezzo passo falso con Mass Effect Andromeda, che ha ridimensionato notevolmente i piani per una nuova trilogia.

Tuttavia, ci sarebbe già un nuovo capitolo in pre-produzione presso il team originale, su cui BioWare avrebbe intenzione di concentrarsi una volta consegnato Dragon Age 4.

Una notizia che smentisce almeno parzialmente la comparsa della trilogia sul rivenditore ceco che abbiamo riportato nelle scorse ore, che riferiva anche di una versione per Nintendo Switch.

Ad ottobre dovrebbero arrivare notizie, anche se non è chiaro se a proposito dell’annuncio oppure della sua uscita, che sarebbe in tal caso quasi fulminea.