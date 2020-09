Mass Effect Trilogy Remastered avvistata anche presso un rivenditore ceco

È da parecchio tempo che stanno circolando voci in rete relative al pacchetto Mass Effect Trilogy Remastered. Tuttavia, questi rumor si sono concretizzati, la scorsa settimana, con l’apparizione della collection presso un rivenditore portoghese, Gaming Replay, il qualche avrebbe inserito e successivamente rimosso l’articolo dal proprio sito.

Inoltre, oggi vi riportiamo che il gioco è stato inserito nel listino del negozio ceco HerniSvet, dando in questo modo una seconda conferma dell’esistenza di questo progetto.

Here come anotha one pic.twitter.com/sCMhJczSeQ

— Twitchytango🐝 (@Twitchytango) September 21, 2020