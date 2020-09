Mass Effect Trilogy spunta su un altro rivenditore… anche per Switch!

Il ritorno del comandante Shepard potrebbe davvero essere più vicino che mai. Dopo che negli scorsi mesi voci di corridoio si sono inseguite e il giornalista Jeff Grubb di Venture Beat, noto per le sue anticipazioni, aveva parlato di una possibile uscita per ottobre per una nuova rispolverata della Mass Effect Trilogy, sembrerebbe che ci siano stati ulteriori movimenti. Arrivano dal Portogallo, dal momento che il rivenditore Gaming Replay ha prima inserito e poi rimosso dal suo sito le prenotazioni per la trilogia.

La pagina di prenotazione poi rimossa dal rivenditore portoghese

Se i dati riferiti dal rivenditore venissero confermati, troverebbero veridicità le anticipazioni di Grubb, che aveva parlato di una proposta praticamente a prezzo pieno, che EA vorrebbe affiancare a Star Wars Squadrons – a sua volta in uscita a ottobre, ma previsto a 39,99€.

Come noterete, a balzare all’occhio non è solo il fatto che il negozio avesse messo in catalogo Mass Effect Trilogy Remastered per PS4 e Xbox One a 59,99€, ma anche la copia per Nintendo Switch. Considerando che Nintendo ha annunciato poche ore fa un nuovo Nintendo Direct dedicato ai titoli third party in uscita sulle sue piattaforme, dobbiamo aspettarci novità a strettissimo giro? Non vi resta che incollarvi alle pagine di SpazioGames per scoprirlo in tempo reale!