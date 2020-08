L’annuncio di Mass Effect Trilogy è già fissato, anticipa giornalista

Da ormai diverse settimane, abbiamo visto susseguirsi indiscrezioni relative a Mass Effect Trilogy Remaster, rimasterizzazione della trilogia originale del Comandante Shepard firmata da BioWare per Electronic Arts. Sebbene non ci siano ancora annunci ufficiali e per ora si parli di indiscrezioni e pre-order misteriosi, secondo il giornalista Jeff Grubb di Venture Beat, noto per le sue anticipazioni sulle novità in arrivo nel mondo dei videogiochi, in realtà l’appuntamento con Shepard sarebbe già fissato.

Stando a quanto appreso dal giornalista e a quanto riferito venerdì nel corso di un podcast, l’idea del publisher è quella di far uscire la trilogia rimasterizzata a ottobre, anche se potrebbero esserci degli slittamenti a causa delle incertezze legate al COVID-19.

Secondo le parole di Grubb:

Fino alla scorsa settimana, sapevo per certo che il piano fosse quello di un annuncio a inizio ottobre e un’uscita a fine ottobre, quindi sono notizie positive. Quella cattiva è che ci troviamo nel 2020, quindi potrebbero esserci degli slittamenti – sono possibili, non c’è ancora niente di certo.

Se questo vi fa dubitare dell’esistenza della rimasterizzazione, sappiate che per Grubb non ne avete motivo: «so per certo che esiste. Ho prove più che sufficienti per dirvi che esiste, ma essendo il 2020 non l’hanno ancora annunciata.»

Sempre secondo il collega, il piano di EA sarebbe quello di affiancare a Star Wars Squadrons, che esordirà il 2 ottobre a 39,99€, proprio Mass Effect Trilogy Remaster, che avrebbe invece un prezzo di lancio pieno, presumibilmente pari ai nostri 69,99€.

Alcuni degli indimenticabili protagonisti della saga Mass Effect

Remaster o remake?

Interpellato in merito al fatto che il ritorno di Shepard sia da intendersi come una rimasterizzazione – ossia, una rinfrescata al comparto tecnico – o un remake – ossia un rifacimento più radicale, con grafica attuale e spesso passaggio a un nuovo engine – Grubb ha rivelato di aspettarsi una rimasterizzazione, e non un remake.

Nel suo intervento, il collega giornalista ha spiegato:

Non lo so con certezza, ma se dovessi scegliere direi che sarà un upgrade. Quando l’ho chiesto, è la sensazione che ne ho avuto, quindi penso sia ciò che il pubblico dovrebbe aspettarsi.

Dopo l’esordio del 2007, Mass Effect ha conquistato pubblico e critica con Mass Effect 2 nel 2010 e con il finale (che all’epoca generò più di una discussione) di Mass Effect 3, nel 2012. La raccolta di cui parla Grubb includerebbe in un’unica soluzione l’intero viaggio del Comandante Shepard, rimasto marchiato a fuoco nell’immaginario degli amanti dei giochi di ruolo e tra le opere più apprezzate firmate da BioWare.

Non ci rimane che aspettare notizie ufficiali direttamente da Electronic Arts.