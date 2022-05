Mass Effect Andromeda, una mod svela un personaggio mai visto prima

Mass Effect Andromeda non è sicuramente il titolo più amato della saga, ma la mod di cui vi parliamo oggi forse vi farà cambiare idea.

Il rilancio della saga di Bioware non è andato in maniera troppo esaltante e, di fatto, ha bloccato l'intero franchise.

È stato un titolo davvero poco apprezzato, sia dal pubblico che dalla critica. Solo Anthem poteva batterlo, facendosi concorrenza interna per altro.

Mentre tutti i fan stanno aspettando Mass Effect 5, le cui ultime informazioni pubblicate da Bioware forse non vi piaceranno, però.

Grazie al magico potere delle mod, qualcuno ha scoperto che in Mass Effect Andromeda c’è una sequenza nascosta: un vero e proprio easter egg.

Come riporta Twinfinite, all’interno dell’odiato capitolo della saga c’è uno dei personaggi più amati di sempre, ovvero Mordin Solus.

Lo scienziato salarian è in qualche modo presente in Andromeda, nonostante sia ambientato in una galassia lontana rispetto a quella della serie originale.

Un fan di Mass Effect ha condiviso su Reddit un video in cui, utilizzando una mod che aggiusta alcune delle missioni rovinate dai bug, si può vedere una cutscene tagliata da Andromeda.

Nella clip che vedete qui sopra, il protagonista vede proprio Mordin Solus (che è stato riprodotto con tanto di volto) in una sorta di allucinazione.

Bioware aveva quindi pensato di inserire l’amato personaggio della saga all’interno del titolo, ma nella versione finale del gioco è stato evidentemente tagliato.

E sarebbe stato un contenuto curato visto che SAM, l’assistente del protagonista Ryder, canta addirittura una versione alternativa della famosa canzoncina di Mordin in Mass Effect 2.

Se Mordin è stato scoperto con una mod, ce n’è un’altra che invece uccide uno dei personaggi più importanti (ma che vi piacerà vedere soffrire).

C’è chi ha usato una mod, invece, per dare un volto ad un altro personaggio amatissimo di Mass Effect. Per motivi molto diversi da Mordin, va detto.