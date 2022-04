Mass Effect, una mod dona a Tali il volto che merita, finalmente

Come ogni epopea che si rispetti, Mass Effect ha dalla sua un cast di personaggi grandissimo e ben caratterizzato, dove Tali è una dei più amati.

La quarian, che potete portarvi a casa come statuetta da Amazon, è riuscita a conquistare il cuore di tantissimi giocatori di Mass Effect.

Una serie che sta tornando con un nuovo capitolo finalmente, di cui non sappiamo granché se non che, appunto, esiste.

Qualcuno ha voluto omaggiare il personaggio con una statua che è una vera opera d’arte, che celebra Tali con una versione alternativa della sua tuta.

Il volto di Tali, come sapranno i fan più sfegatati di Mass Effect, si può intravedere solo attraverso una foto se nel terzo capitolo si decide di intraprendere una relazione con lei.

Altrimenti il viso della quarian, così come quelli di tutti gli esponenti della sua specie, rimane un segreto per tutta la saga.

Per questo la mod di cui vi parliamo oggi è speciale, perché dona un volto alla povera Tali. Lo fa dall’inizio dell’avventura e con un set di animazioni complete per il viso.

La mod è stata creata da MentalHygiene e Knighthawk, si chiama Tali Zorah Overhaul e, come accade in questi casi, può essere scaricata da Nexus Mods.

Con questa modifica per Mass Effect il visore di Tali viene reso completamente trasparente, ed il viso che c’è sotto viene dotato di una mimica facciale inedita. Basata ovviamente su quel poco che si è visto del suo volto, ovvero nell’occasione citata prima.

Tali Zorah Overhaul è disponibile per tutti i giochi della Legendary Edition recentemente uscita e, ovviamente, solo per le versioni PC del gioco.

Una mod sicuramente migliore di quella che uccide un personaggio, anche se per qualcuno può essere una soddisfazione considerando il suo ruolo.

Mentre il demake che lo rende un gioco per GBA, e per giunta uno strategico a turni, è probabilmente la cosa più bella vista negli ultimi mesi, in termini di mod.