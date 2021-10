Mass Effect, una mod “uccide” uno dei personaggi più importanti

Non si fermano le mod di Mass Effect, che in questo caso si adoperano per togliere di mezzo uno dei personaggi più odiati, anche se importanti, della saga.

Il terzo capitolo della saga, che potete rivivere grazie alla Legendary Edition, ha fatto discutere molto soprattutto per le fasi finali dell’avventura.

Un capitolo in cui c’è anche un easter egg che nessuno ha notato in tutto questo tempo, almeno finché uno degli autori di Mass Effect 3 non l’ha svelato.

La nuova mod interviene proprio su un personaggio di questo capitolo, togliendolo di mezzo, e non è la prima mod che vediamo di recente per il titolo.

Chi ha giocato Mass Effect 3 in particolare si ricorda di un aspetto importante della narrazione, che da un certo punto in poi diventa importante fino alle ultimissime sequenze.

Un ragazzino in forma di intelligenza artificiale, chiamato Starchild (che conosceremo anche come “Il Catalizzatore” in futuro) che accompagna Shepard durante il gioco e lo guida verso la scelta finale.

Proprio quella scelta che ha generato delle discussioni incredibili da allora ad oggi, a cui adesso potrete porre rimedio grazie ad una mod, come riportato da The Gamer.

Se avete sempre trovato irritante questo ragazzino virtuale, da adesso potrete eliminarlo del tutto dal gioco con la mod Starchild-Be-Gone, in breve SBG.

SBG elimina del tutto la presenza del personaggio nel terzo capitolo di Mass Effect. Le sequenze oniriche con lui protagonista vengono tagliate, e non apparirà ovviamente nella famosa sequenza finale per sottoporre le scelte a Shepard.

Se proprio volete fare un gesto ancora più estremo, la mod permette di eliminare il bambino che si vede nel prologo, alle cui fattezze si ispira lo Starchild per mostrarsi al comandante Shepard.

Ricordate la famosa petizione che riguardò proprio il finale della saga? Ne abbiamo parlato in occasione dell’anniversario, ripercorrendo quella importante vicenda.

Per quanto riguarda il futuro sappiamo che Mass Effect continuerà, e che il prossimo episodio sarà un taglio netto rispetto ad Andromeda.

Ai fan più sfegatati, invece, chiediamo: sapete proprio tutto sulla saga? Ecco alcune curiosità che forse vi saranno sfuggite.