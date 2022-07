Mass Effect 5 punta tutto sulla storia: ci sarà un pezzo di Marvel e Deus Ex

Il franchise di Mass Effect ha conquistato tantissimi fan grazie non solo a un gameplay divertente, ma soprattutto con una storia ricca di personaggi e compagni incredibilmente carismatici: BioWare è più che consapevole di quella che sarà l’importanza del capitolo numero 5 e intende continuare a puntare fortemente sulla storia.

Dopo il mezzo passo falso di Andromeda, l’interesse dei fan è rinato grazie al grande successo ottenuto da Mass Effect Legendary Edition, la trilogia rimasterizzata recentemente entrata anche a far parte del catalogo di giochi gratis su Xbox Game Pass (che potete trovare in sconto su Amazon): gli appassionati non vedono dunque l’ora di tornare ad esplorare questo grande universo.

In attesa di scoprire quali saranno i personaggi del prossimo capitolo, dopo aver già smentito il ritorno del Comandante Shepard, oggi sappiamo che ad occuparsi della storia ci sarà con molta probabilità una responsabile di tutto rispetto, con ampia esperienza in universi sci-fi fantastici.

Come riportato da PCGamer, il team ha infatti assunto Mary DeMarle come nuova Senior Narrative Director, già conosciuta per aver diretto e supervisionato Marvel’s Guardians of the Galaxy e Deus Ex Human Revolution, entrambi titoli particolarmente apprezzati per i loro dialoghi.

L’annuncio è stato dato dalla stessa nuova Senior Narrative Director tramite il proprio profilo LinkedIn, aggiornato in queste ore per comunicare la sua assunzione in BioWare: sembra molto probabile dunque un suo coinvolgimento proprio in Mass Effect 5.

Del resto, proprio i dialoghi di Marvel’s Guardians of the Galaxy, secondo molti fan, non sarebbero affatto fuori posto nelle conversazioni tra compagni della saga di Mass Effect: la sua esperienza in questi amati universi sci-fi videoludici sarebbe un ottimo punto di forza per la narrazione del prossimo capitolo.

Sappiamo infatti che le novità per il prossimo capitolo sono ancora molto lontane e ci sarebbe dunque ancora tutto il tempo per pensare pienamente alla narrazione, che per la gioia dei fan sembrerebbe ormai essere in saldissime mani.

Vale però la pena di sottolineare che il suo coinvolgimento in Mass Effect 5 non è stato ancora ufficialmente confermato, ma considerando che BioWare sarebbe attualmente al lavoro soltanto su questo capitolo e un nuovo Dragon Age, un annuncio al riguardo potrebbe essere molto vicino.

Se non avete ancora avuto l’occasione di provare la trilogia del Comandante Shepard, vi consigliamo di appuntare sul vostro calendario la data del Prime Day: Amazon regalerà infatti oltre 30 giochi con Prime Gaming, tra i quali c’è proprio Mass Effect Legendary Edition.