Prime Gaming regala oltre 30 giochi gratis per il Prime Day: c’è Mass Effect

Amazon ha appena annunciato un’iniziativa molto interessante per festeggiare il Prime Day: presto saranno infatti disponibili oltre 30 giochi gratis per tutti gli abbonati su Prime Gaming, tra i quali ci sono anche titoli importanti da non lasciarsi sfuggire.

Tutti gli utenti iscritti al servizio Prime (potete trovare su Amazon tutti i dettagli e le offerte dedicate) potranno dunque accedere nei prossimi giorni a una grande line-up di giochi riscattabili per un periodo limitato, che naturalmente potranno essere vostri per sempre.

Con un comunicato pubblicato sul blog ufficiale di Prime Gaming, Amazon ha annunciato la lieta notizia a tutti gli utenti, comunicando che ci saranno sia titoli esclusivi durante il Prime Day, che si svolgerà il 12 e il 13 luglio, e oltre 25 giochi titoli indie che includeranno sia nuove release gratuite che grandi ritorni.

I titoli indipendenti saranno offerti su Prime Gaming a partire dal 21 giugno fino al 13 luglio, giornata in cui si concluderà ufficialmente il Prime Day.

A partire dal 12 luglio e fino al 13 luglio, i giocatori iscritti al servizio in abbonamento potranno scaricare i seguenti big completamente gratis:

GRID Legends

Mass Effect Legendary Edition

Need for Speed Heat

Star Wars Jedi Knight — Jedi Academy

Star Wars Jedi Knight II — Jedi Outcast

Star Wars Republic Commando

Sarà dunque un mese speciale per molti appassionati dei giochi gratis, soprattutto grazie alla presenza di Mass Effect Legendary Edition: gli utenti potranno dunque scaricare la trilogia rimasterizzata del Comandante Shepard senza dover spendere un solo centesimo in più.

Dal 25 giugno fino al 13 luglio gli utenti potranno invece accedere ai seguenti titoli indipendenti, portando così il totale di giochi gratis offerti da Amazon a oltre 30 complessivi:

10 Second Ninja X

8Doors: Arum’s Afterlife Adventure

Addling Adventures

Bang Bang Racing

Clouds & Sheep 2

Death Squared

Fatal Fury Special

Giana Sisters: Twisted Dreams

Gone Viral

HUE

Manual Samuel

Metal Slug 2

Metal Unit

Pumped BMX Pro

Puzzle of the Year — 10 Pack

Rain World

Road Trip — 3 Pack

Samurai Shodown II

Serial Cleaner

The Crow’s Eye

The Darkside Detective

The King of Fighters 2000

The King of Fighters 2002

The Metronomicon: Slay the Dance Floor

Un’iniziativa incredibilmente generosa e molto interessante, che varrà certamente la pena di tenere d’occhio: naturalmente continueremo a tenere d’occhio la situazione e non mancheremo di avvertirvi non appena i download saranno ufficialmente disponibili.

Nel frattempo, vi ricordiamo che i giochi gratis di giugno sono già disponibili: tra i tanti titoli in omaggio c’è anche un amato capitolo di Far Cry.

Se volete ingannare l’attesa e passare il weekend in compagnia di un’altra amatissima saga di casa Ubisoft, segnaliamo inoltre che per tutto il fine settimana potrete divertirvi gratis con un amato Assassin’s Creed.