Marvel’s Wolverine, chi doppierà Logan? Una voce iconica si propone

Il PlayStation Showcase ha messo a segno una lunga serie di colpi grossi, e uno di questi è indubbiamente Marvel’s Wolverine.

Pur trattandosi di un semplice teaser, il team di Insomniac Games, già responsabile dell’ottimo Marvel’s Spider-Man, sembra intenzionato a portare avanti quanto di buono fatto con il titolo dedicato all’arrampicamuri.

L’idea che il gioco dedicato a Wolverine possa costituire un ulteriore tassello nella creazione di un universo Marvel in ambito gaming non è da escludere, anche alla luce di prodotti quali Marvel’s Spider-Man 2, Guardians of The Galaxy e Marvel’s Midnight Suns.

Per quanto riguarda lo spettro cross-gen, che fin troppo spesso ha aleggiato (o si è direttamente concretizzato) intorno ad annunci di notevole caratura, stavolta il pericolo sembra scampato, come dichiarato dagli stessi sviluppatori.

L’esclusiva PS5 dedicata a Logan si è mostrata con un teaser della durata di un minuto scarso, ma è già riuscita a conquistare l’interesse di una voce indimenticabile.

Si tratta di David Hayter, doppiatore di Solid Snake e Big Boss nella saga di Metal Gear Solid (ad esclusione dell’ultimo capitolo), il quale ha espresso il suo interesse in risposta al commento di un fan.

Dopo il reveal del titolo, il giocatore ha sostenuto in un tweet che l’attore canadese «dovrebbe doppiare Logan», e ha immediatamente raccolto un gran numero di commenti di approvazione, tra i quali spicca quello dello stesso Hayter (via PSLS):

I admit… I was thinking that. https://t.co/tSe2UnvEx7 — David Hayter (@DavidBHayter) September 10, 2021

«Lo ammetto… ci stavo pensando», ha confessato la voce di Solid Snake, e sembra già un buon punto di partenza.

Insomniac Games è stata taggata da molti utenti nei commenti al post originale, ed è quindi probabile che possa quanto meno tenere in considerazione l’opportunità di beneficiare dell’iconico timbro di Hayter per portare in vita il protagonista.

Per ora sappiamo che Marvel’s Wolverine è ancora nelle prime fasi dello sviluppo e nel trailer non sono presenti voci di alcun tipo, così come non c’è traccia del volto di Logan.

In merito all’uscita non si sa molto, ma è probabile che il gioco possa arrivare sugli scaffali ben oltre il 2022, anche per evitare una concorrenza in casa con Marvel’s Spider-Man 2.

