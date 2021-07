Superman, spunta gameplay di un nuovo gioco (ma ci sono brutte notizie)

Un ex lead designer di Factor 5 ha recentemente condiviso alcune informazioni su Blue Steel, un nuovo gioco di Superman al quale il team stava lavorando che, purtroppo, è stato cancellato.

Il videogioco sarebbe dovuto uscire su PlayStation 3, Xbox 360 e Nintendo Wii ed avrebbe visto il supereroe DC Comics, apparso in titoli come Injustice 2, come unico protagonista della sua avventura.

Si tratta solo di uno dei tanti tentativi andati a vuoto di proporre una nuova avventura con protagonista Superman: un progetto di Rocksteady è stato infatti scartato.

Sapevamo inoltre di altri due giochi scartati dal 2013 con Clark Kent protagonista, comunque diversi da quello che sarebbe stato Blue Steel.

Come riportato da PlayStation LifeStyle, Salvatrix, l’ex lead designer di Factor 5, ha deciso di condividere in rete un video gameplay che mostra nel dettaglio la pre-build di Blue Steel, svelando alcuni dettagli dietro la sua produzione.

L’idea del team sarebbe stata quella di proporlo come tie-in del secondo film di Bryan Singer che, proprio come il videogioco, non ha mai visto la luce.

Il video venne realizzato per mostrare nel dettaglio le meccaniche del combattimento, dimostrando anche il modo in cui avrebbero interagito con l’ambiente circostante, come la possibilità di sbattere contro gli edifici mentre si sta ancora lottando.

Salvatrix ha ammesso di essere «ancora in lutto» per la cancellazione di Blue Steel: il progetto venne fermato subito dopo il fallimento del publisher Brash Entertainment, che ha obbligato a fermare tutte le operazioni in corso.

Gli sviluppatori erano riusciti ad implementare tutte le meccaniche che desideravano ed il progetto stava per entrare nella piena produzione, ma Factor 5 è stata costretta a cancellare tutto proprio sul più bello.

Secondo la lead designer non si era mai visto un gioco di Superman in grado di offrire così tante promesse e mantenerle, ammettendo che ancora bisogna vedere sul mercato un prodotto simile.

I fan di Superman dovranno dunque aspettare ancora prima di vedere un titolo con il proprio supereroe preferito: recentemente era emerso anche un artwork dedicato a uno dei suoi giochi cancellati.

Nel frattempo che possa ricevere finalmente un’avventura dedicata, l’uomo d’acciaio potrebbe apparire all’interno di Suicide Squad di Rocksteady, nonostante il poster dedicato lasci qualche dubbio.

Da tempo non abbiamo più notizie sul progetto, ma abbiamo già la data di un evento in cui potremmo riuscire a scoprire ulteriori informazioni.