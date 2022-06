Marvel’s Spider-Man Remastered arriva su PC, e la data di uscita è vicina

Durante lo State of Play è arrivato un annuncio bomba per Marvel’s Spider-Man, l’esclusiva PlayStation dedicata all’Uomo Ragno.

L’avventura di Peter Parker sviluppata da Insomniac è stata, per tanto tempo, un grande baluardo di PlayStation 4 (con questa versione).

Marvel’s Spider-Man Remastered è arrivato anche su PS5 invece, con una versione ovviamente riveduta e corretta per la nuova generazione di PlayStation.

In occasione dell’ultimo State of Play è arrivato un annuncio che, sebbene ci aspettassimo viste le tante esclusive PlayStation uscite su altre piattaforme, è sempre sorprendente.

Marvel’s Spider-Man Remastered arriverà su PC il 12 agosto 2022, unendosi alle tante esclusive uscite su questa piattaforma.

Ecco il trailer di annuncio:

Marvel’s Spider-Man Remastered su PC includerà la storia principale completa e il DLC La città che non dorme mai.

Ma non sono gli unici dettagli perché, come specificato nel PlayStation Blog, anche Marvel’s Spider-Man Miles Morales verrà pubblicato su PC in autunno 2022.

I due titoli avranno supporto anche per mouse e tastiera, per chi vorrà provare a svolazzare per New York in maniera alternativa. Il tutto, ovviamente, con pieno supporto al ray tracing, e tutte le peculiarità dei videogiochi PC.

Mentre le specifiche tecniche verranno rivelate successivamente, sia Spider-Man che Miles Morales in versione PC sono stati sviluppati in collaborazione con Nixxes Software, che ha ottimizzato i due porting.

Così anche i giocatori PC potranno aspettare con ansia il sequel dell’avventura di Insomniac, nella quale i giocatori saranno chiamati a prendere delle scelte molto importanti.

Un gioco che diventa sempre più grande, e che sta aggiungendo nel suo team anche dei veterani del settore.