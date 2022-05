Marvel’s Spider-Man 2 diventa più grande e promuove due veterani

Marvel’s Spider-Man 2 è in lavorazione negli studi di Insomniac Games, dopo essere stato presentato lo scorso mese di settembre durante il PlayStation Showcase.

Il team di sviluppo americano che ha dato i natali anche a Ratchet & Clank dovrà superare sia il capitolo originale che lo spin-off su Miles Morales (che trovate su Amazon a prezzo davvero stracciato).

Dopo il reveal del gioco che uscirà solo nel 2023, i fan si sono detti da subito davvero molto ansiosi di tornare a vestire i panni del Tessiragnatele.

Ora, dopo che anche l’attore di Venom sembra aver confermato di essere pronto a lanciarsi all’azione, arrivano altre buone notizie sul gioco.

Come riportato anche da PSU, Insomniac Games ha promosso Lindsay Thompson e James Ham a lead animators di Marvel’s Spider-Man 2, il tutto mentre prosegue la produzione dell’attesissimo sequel per PS5 dedicato all’eroe Marvel.

La Thompson ha già lavorato in precedenza per Ratchet & Clank Rift Apart, così come il suo collega, entrambi ora in un ruolo di maggior prestigio.

Sia Thompson che Ham hanno orgogliosamente condiviso la notizia sui loro profili Twitter personali, che riportiamo poco più in basso.

Marvel’s Spider-Man 2 non ha ancora una data di uscita, ma dovrebbe essere lanciato nel corso del prossimo anno, in esclusiva su console Sony.

Il gioco avrà come personaggi giocabili sia Peter Parker che Miles Morales, mentre Venom – doppiato da Tony Todd – sarà l’antagonista principale.

Il vicepresidente di Marvel Games – Bill Rosemann – ha descritto il sequel sviluppato da Insomniac Games come ‘una sorta de L’Impero Colpisce Ancora per i fan dell’Uomo Ragno’.

Restando in tema Spidey e dintorni, avete letto che una vera e propria Spider-Man Unreal Engine 5 Tech Demo è infatti scaricabile gratis, da subito?

Ma non è tutto: alcune settimane fa uno sviluppatore del glorioso titolo dedicato a Spider-Man uscito nei primi anni 2000 anche su PS One ha ammesso di essere ‘assolutamente pronto’ a lavorare su un remaster del piccolo classico.