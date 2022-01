Marvel’s Spider-Man, qualcuno ha creato il Peter Parker “perfetto”

Marvel’s Spider-Man è sicuramente uno dei migliori videogiochi dedicati all’Arrampicamuri, tanto che i fan continuano a scovare chicche e curiosità di vario genere, inclusa una legata in particolare a Peter Parker.

L’avventura dell’Amichevole Spider-Man di Quartiere ha però vissuto un periodo un po’ particolare nel 2020, visto che il titolo Insomniac Games ha raccolto più di una perplessità circa il nuovo volto di Peter incluso nel gioco.

La compagnia ha deciso infatti di cambiare l’attore che presta il volto al protagonista del gioco, ottenendo reazioni discordanti tra i fan.

Il dibattito non si è fatto attendere e in merito si è velatamente espresso anche Cory Barlog, director di God of War. Ora, un fan ha deciso di mettere tutti d’accordo realizzando il Peter Parker perfetto.

Difatti, tale “KingsAndOrWhite” ha deciso di combinare i volti del nuovo e del vecchio Peter, fondendoli grazie alla celebre applicazione nota come FaceApp.

Il risultato, visionabile poco sotto, mostra la fusione tra i due modelli poligonali e dando vita a una terza versione del personaggio del tutto inedita, in grado di accorpare i tratti del viso di entrambi i Peter ufficiali.

Inutile dire che il risultato ottenuto non è in alcun modo presente nel gioco Insomniac, trattandosi di una creazione originale di un fan.

Parlando invece di novità ufficiali, il gioco ha da poco deciso aggiornarsi con due nuovi costumi tratti dal film Spider-Man No Way Home, nonostante gli update siano limitati alla sola versione PS5.

Ma non solo: avete letto anche che un bug ha reso il costume di Spider-Man estremamente simile alla tuta simbionte di Venom?

Infine, sulle pagine di SpazioGames trovate anche la classifica dei migliori e peggiori titoli basati sui personaggi Marvel (tra cui spicca ovviamente anche Spidey).