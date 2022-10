Marvel’s Spider-Man ha appena introdotto un’attesa novità per le esclusive PlayStation su PC

PlayStation sembra aver deciso di puntare davvero seriamente sul mercato PC, implementando ufficialmente una novità che era nell’aria da diverso tempo grazie all’ultimo aggiornamento di Marvel’s Spider-Man Remastered.

L’ultima avventura videoludica dell’Uomo Ragno (trovate l’edizione GOTY per console su Amazon) è stato infatti ritenuto l’esperimento perfetto per introdurre la possibilità di collegare l’account PSN anche sui giochi PC, implementata grazie all’ultima patch.

La notizia di questa possibile introduzione era già nell’aria, dopo che Sony aveva chiarito come «attualmente» non si tratti di un requisito necessario. Cosa naturalmente vera anche nel caso di Marvel’s Spider-Man, anche se le cose potrebbero cambiare per alcuni titoli in arrivo su PC.

Del resto, Sony ha già chiarito che tutte le esclusive PS5 arriveranno su PC dopo un anno, ad eccezione dei titoli pensati come live service che saranno disponibili contemporaneamente: utilizzare l’account PSN potrebbe dunque diventare ben presto un requisito per questo genere di prodotti.

Per quanto riguarda invece il caso di Marvel’s Spider-Man Remastered in sé, come riportato da GamingBolt, associare il nostro account servirà semplicemente a sbloccare determinati benefit su questo e altri giochi PlayStation Studios.

Non è stato attualmente chiarito in cosa consistano questi bonus, ma è possibile che in base al nostro catalogo di giochi acquistati su PlayStation possano essere riservati vantaggi esclusivi per gli utenti che acquisteranno le esclusive su PC.

Per il momento, non possiamo dunque sapere con certezza cosa riserverà questa novità, disponibile da pochi istanti solo sull’ultima avventura di Peter Parker, ma Sony sembra aver ormai deciso di puntare fortemente all’associazione degli account PSN anche sui porting: vi terremo prontamente aggiornati non appena avremo ulteriori novità.

Resta in piedi la possibilità che i vantaggi esclusivi possano essere parte di un piano per promuovere l’imminente PlayStation Stars, il programma di fedeltà che consente di vincere premi esclusivi: la lealtà dei fan potrebbe essere premiata con alcune ricompense esclusive. Ovviamente, finché non arriverà una conferma ufficiale, si tratta di una semplice ipotesi non confermata.