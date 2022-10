I giochi PS5 arriveranno anche su PC, ma non subito (e con un’eccezione)

PlayStation sta continuando a puntare molto al mercato PC, considerati i numerosi porting di varie esclusive uscite su PS4 e, ovviamente, PS5.

Se di recente è stato reso noto che un altro big è in dirittura d’arrivo anche per i possessori di PC, a quanto pare le sorprese potrebbero non essere finite.

Come riportato anche da PlayStation Lifestyle, il responsabile di Sony Interactive Entertainment Hermen Hulst ha confermato che i giochi per giocatore singolo di PS5 non saranno disponibili per ‘almeno un anno’ prima del lancio su PC, anche se i giochi live service potrebbero fare eccezione a questa regola.

Hulst ha confermato che PlayStation continuerà a supportare i suoi giochi in uscita su PC, anche se ha sottolineato le differenze nel modo in cui potenzialmente gestirà i giochi live service rispetto alle uscite per giocatore singolo come God of War Ragnarok e Spider-Man.

In un’intervista con lo YouTuber francese Julien Chièze, Hulst ha dichiarato: «in futuro passerà almeno un anno tra le uscite su PlayStation e sulla piattaforma PC, forse con l’eccezione dei giochi live service.»

«I giochi live service sono di base un po’ diversi, perché si devono avere subito una comunità di giocatori molto forte e con un forte senso di coinvolgimento, quindi con i giochi live service potremmo andare avanti giorno per giorno con PC e piattaforma PlayStation».

I migliori esempi di giochi con servizio live costante sono ad esempio i ben noti Fortnite e Destiny 2, che forniscono regolarmente contenuti online ai loro giocatori per tenerli impegnati (e appagati).

Proprio per questo motivo, questi titoli richiedono community sane per prosperare, cosa di cui Hulst è consapevole.

