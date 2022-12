Marvel’s Spider-Man giocabile in prima persona grazie ai fan (ma c’è un problema)

Marvel’s Spider-Man su PC ha visto una grande quantità di modder – perlomeno i più talentuosi – iniziare revedibilmente a divertirsi immaginando non solo nuove idee per vedere l’avventura di Peter Parker da diverse prospettive, inclusa ovviamente una visuale in soggettiva.

L’esclusiva PlayStation dedicata all’eroe Marvel (trovate lo spin-off di Miles Morales in offerta su Amazon) è sicuramente una delle più amate dai fan della casa delle idee, in grado di offrire la sensazione una delle più belle avventure dedicate a Spidey.

E mentre c’è chi ha deciso di rimpiazzarlo con personaggi bizzarri, come la rana Kermit dei Muppets, un altro modder ha deciso di ideare una mod per farci vivere la storia dalla sua prospettiva.

Lo scorso settembre l’utente jedijosh920 aveva infatti realizzato una nuova mod in grado di trasformare Marvel’s Spider-Man e renderla un’avventura in prima persona: ora, quella mod è finalmente completa e disponibile al download.

Come riportato da DSO Gaming, la First Person Mod per Spider-Man è disponibile per il download, anche se a quanto pare c’è un problema.

Invece di rilasciarla gratuitamente a tutti, il modder ha messo il download a pagamento via Patreon. Per poterla scaricare, quindi, dovrete diventare membri della piattaforma.

Per celebrare il rilascio della mod, jedijosh920 ha in ogni caso condiviso un nuovo trailer, visionabile poco sotto.

Il video presenta sia scene tagliate che sequenze di gioco in prima persona. In questo modo, potrete farvi un’idea piuttosto chiara di cosa potete aspettarvi da questa mod realmente sorprendente.

Restando in tema, giorni fa l’attore di Venom del prossimo Marvel’s Spider-Man 2, Tony Todd, ha anticipato un’esperienza intensa e ricca d’azione quando il titolo per PS5 sviluppato da Insomniac Games.

Parlando sempre di Arrampicamuri dell’universo Marvel, solo alcune settimane fa una vera e propria Spider-Man Unreal Engine 5 Tech Demo è stata resa scaricabile gratis, per tutti. L’avete provata con mano?