Marvel’s Kermit the Frog è solo una mod e vogliamo un gioco completo

Quando un videogioco arriva su PC è tempo di vedere fioccare le mod, e Marvel’s Spider-Man non è da meno visto che si è ritrovato di mezzo Kermit.

La rana dei Muppets, proprio lei che potete trovare su Amazon, non ha esattamente lo spirito di un supereroe.

Ma forse ce l’ha più di Kingpin, che proprio non riusciamo ad immaginare come un eroe svolazzante per i grattacieli di New York, nonostante la mod a tema.

Anche se di certo non sfigura nella versione scintillante di Marvel’s Spider-Man, che su PC è un bel vedere come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione.

La mod in questione, riportata da Game Rant, rende Kermit l’amichevole rana di quartiere, e non Peter Parker, in Marvel’s Spider-Man su PC.

L’autore di questa bellezza è TangoTeds, modder che ha scelto il Muppet più iconico di tutti i tempi come nuovo eroe.

In questa mod Kermit sostituisce il costume predefinito del gioco, l’Advanced Suit. Non appena il gioco si avvia, i giocatori possono iniziare a prendere a calci i cattivi nei verdi panni della rana.

Inutile dire quanto sia comico vedere il pupazzo ranocchio lanciare tombini per aria, combattere usando le arti marziali, e in generale combattere il crimine.

Potete trovare un estratto di questa epicità supereroistica, nonché il link per installare la mod sulla vostra versione PC di Marvel’s Spider-Man, qui sotto:

C’è anche chi ha voluto creare il Peter Parker perfetto, con un lavoro di taglia e cuci digitali che ha portato un risultato davvero niente male.

E non poteva mancare uno dei nemici più iconici, ovvero Venom, che anche in questo caso diventa protagonista del gioco.

La versione PC di Marvel’s Spider-Man ci sta regalando gioie di ogni tipo, anche horror, con un bug che ha creato una situazione terrificante.