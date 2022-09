Marvel’s Spider-Man in prima persona è il sogno di ogni fan dei supereroi

Con l’arrivo di Marvel’s Spider-Man su PC, i modder più talentuosi hanno iniziato prevedibilmente a divertirsi immaginando non solo nuove folli introduzioni, ma anche a idee per vedere l’avventura di Peter Parker da diverse prospettive.

L’esclusiva PlayStation dedicata all’Uomo Ragno (trovate lo spin-off di Miles Morales in offerta su Amazon) è sicuramente una delle più amate dai fan della casa delle idee, in grado di offrire la sensazione una delle più belle avventure videoludiche dedicate a Peter Parker.

E mentre c’è chi ha deciso di rimpiazzarlo con personaggi bizzarri, come la rana Kermit dei Muppets, un altro modder ha deciso di ideare una mod per farci vivere davvero i panni di Spider-Man, affrontando la storia letteralmente dalla sua prospettiva.

Come riportato da Game Rant, l’utente jedijosh920 ha infatti realizzato una nuova mod in grado di trasformare Marvel’s Spider-Man e renderla un’avventura in prima persona e far vivere il sogno di ogni fan cresciuto insieme al celebre supereroe.

Il suo ultimo lavoro è stato mostrato in un video dedicato, con Spider-Man intento ad arrampicarsi sui muri e volteggiare in aria sulle sue ragnatela, facendoci davvero vestire i panni di Peter Parker.

Trattandosi però di un lavoro amatoriale e di conseguenza non ufficiale, ci sono inevitabilmente alcune piccole imperfezioni: durante le fasi di gameplay più veloci la telecamera sembra infatti non riuscire a rimanere fissa, causando potenziali giramenti di testa ai fan interessati.

In ogni caso, si tratta di un lavoro sicuramente molto interessante che ci permette di scoprire quale sarebbe il potenziale di una modalità del genere su Marvel’s Spider-Man 2, naturalmente curata eventualmente dagli sviluppatori: potete ammirare voi stessi il lavoro del modder nel video che vi riproporremo di seguito.

Se siete interessati a scoprirne di più su questo lavoro, il modder ha segnalato che questo e tanti altri tool sono disponibili nel suo server Discord dedicato, che troverete nella descrizione del suo video su YouTube.

Nel frattempo, continua l’attesa per riuscire a scoprirne di più sull’atteso sequel di Marvel’s Spider-Man: stando alle ultime indiscrezioni, non dovrebbe mancare ormai molto per un nuovo reveal.

Alcuni fan hanno però deciso di non voler più aspettare l’arrivo del secondo capitolo, introducendo il rivale Venom già nel primo Marvel’s Spider-Man su PC.