Marvel’s Spider-Man 2, Venom ha una sorpresa per domani

Marvel’s Spider-Man 2 è attualmente in lavorazione, dopo essere stato presentato lo scorso settembre durante PlayStation Showcase per poi sparire dai radar.

Il team di sviluppo americano autore del primo gioco e dello spin-off Miles Morales (che trovate anche su Amazon) è pronto a tornare sulle scene con un titolo che promette di essere davvero notevole.

Dopo il reveal il gioco – che arriverà solo nel corso 2023 – non si è più mostrato al grande pubblico, ansioso di tornare a vestire i panni dell’Arrampiucamuri.

Ora, a seguito della conferma che Venom ci sarà, ora è proprio l’attore del villain in questione a portare buone nuove, e sono davvero molto vicine.

Tony Todd ha infatti lasciato intendere che ci sono importanti novità in arrivo, si ipotizza per Marvel’s Spider-Man 2, nelle prossime ore.

Usando il suo account Twitter, Todd ha infatti pubblicato un post nel quale invita i fan ad attendere un’importante novità creativa, in arrivo nel corso della giornata di domani, martedì 29 novembre.

Di cosa si tratterà? Al momento non è ancora stato reso noto, sebbene in molti auspicano un ritorno del gioco PS5 sulle scene, magari sotto forma di nuovo trailer.

Big creative news, dropping tomorrow. Stay Tuned!!! — Tony Todd (@TonyTodd54) November 28, 2022

L’attore ha anche postato una piccola GIF con Venom e il logo di Spider-Man, ragion per cui gli indizi portano proprio in quella direzione: vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.

Marvel’s Spider-Man 2 è attualmente in produzione per PS5, con una data di uscita ancora da annunciare. Il vicepresidente di Marvel Games ha descritto il sequel di Insomniac Games come una sorta de L’Impero Colpisce Ancora pensato esplicitamente i fan di Spidey.

Restando in tema, avete letto che una vera e propria Spider-Man Unreal Engine 5 Tech Demo è infatti scaricabile gratis, da ora?

Ma non solo: di recente uno sviluppatore del classico gioco di Spider-Man del 2000 ha ammesso di essere pronto a lavorare su un remaster del classico a 32-bit.