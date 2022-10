Marvel’s Spider-Man 2 sarà rinviato? Insomniac ha ottime notizie per i fan

Marvel’s Spider-Man 2 è sicuramente una delle esclusive più attese su PS5: il primo capitolo è infatti ancora oggi una delle produzioni PlayStation più amate e i fan non vedono davvero l’ora di tornare a vestire i panni di Peter Parker.

Tuttavia, la quasi totale assenza di nuovo materiale per il sequel di Marvel’s Spider-Man (che trovate su Amazon) ha fatto preoccupare non poco molti appassionati, che hanno iniziato a temere un possibile rinvio di Insomniac.

Ricordiamo infatti che la seconda avventura è attualmente prevista per il 2023, ma nelle ultime settimane si sono moltiplicate le indiscrezioni riguardanti un potenziale lancio rinviato, mai smentite dal team di sviluppo fino a poche ore fa.

Come riportato da Wccftech, gli sviluppatori hanno infatti deciso di rassicurare i loro fan una volta per tutte, confermando che non è attualmente previsto alcun rinvio di Marvel’s Spider-Man 2 e che lo sviluppo sta procedendo secondo i piani.

In risposta a un breve teaser che ha ricordato alla community l’imminente uscita di Miles Morales su PC, i fan hanno cominciato a domandare a Insomniac Games se ci fossero effettive novità sullo sviluppo di Marvel’s Spider-Man 2, uscito fuori dai radar da diverso tempo.

Uno dei fan ha sottolineato che «stava iniziando a preoccuparsi»: un’affermazione presa sul serio da Insomniac Games, che ha voluto rassicurare sia questo fan che tutti gli altri membri della community pronti a manifestare la stessa linea di pensiero.

«Non preoccupatevi. Stiamo facendo buoni progressi e [il lancio] è ancora previsto per il 2023. Mostrare giochi richiede tempo, sforzi, risorse e coordinazione».

Don't. We're making good progress and it's still slated for 2023. Showing games takes time, effort, resources, and coordination. — Insomniac Games (@insomniacgames) October 17, 2022

In altre parole, stando alle parole degli sviluppatori, i fan non hanno alcun motivo di preoccuparsi per l’assenza di nuovo materiale: Insomniac è infatti duramente al lavoro per garantire che la data di lancio venga rispettata e svelerà nuovo materiale non appena tutte le parti interessate riusciranno a coordinarsi adeguatamente.

Un’ottima notizia dunque per la community, che può tornare ad attendere con fiducia l’uscita nel 2023, anche se attualmente non è stata ancora svelata una finestra definitiva.

Ricordiamo inoltre che Insomniac sta continuando ad aggiornare anche Marvel’s Spider-Man su PC, introducendo con l’ultimo aggiornamento una novità particolarmente attesa in vista delle future esclusive PlayStation in arrivo.