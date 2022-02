Quando escono Marvel’s Spider-Man 2 e Wolverine? Ci sono brutte notizie

L’uscita di Marvel’s Spider-Man 2 di Insomniac, sequel del gioco dedicato all’Arrampicamuri uscito anni fa su PlayStation 4, è sicuramente uno dei giochi più attesi dai fan della Casa delle Idee.

Non solo il gioco dedicato all’Uomo Ragno, visto che gli appassionati di fumetti e non solo sono in attesa anche dell’arrivo di Marvel’s Wolverine, nuovo action game dedicato al mutante artigliato.

E se la nuova avventura dell’alter ego di Peter Parker vedrà tra le varie cose anche la tuta simbionte «anticipata» da un bug del primo gioco, sembra purtroppo che l’uscita nei negozi è ancora lontana.

Marvel’s Spider-Man 2 è infatti atteso nel corso del 2023, mentre il gioco dedicato a Wolverine non ha ancora neppure una finestra di lancio generica.

Ora, il noto insider e leaker Tom Henderson ha spiegato ai suoi follower via social che i due giochi non verranno mostrati troppo presto.

Henderson ha infatti dichiarato che «per quanto mi riguarda non credo che vedremo nulla riguardo Marvel’s Spider-Man 2 e Wolverine fino alla seconda metà dell’anno a causa delle uscite dei due giochi previste per il 2023-2024».

Poco sotto, il tweet di Henderson (con tanto di gif animata dello Spider-Man di Tobey Maguire che piange).

I personally don't think we'll see anything on Spider-Man 2 and Wolverine until the latter half of the year due to their expected release dates of 2023-2024. pic.twitter.com/CY0JuyE4IE

