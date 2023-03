Marvel’s Spider-Man 2, Insomniac annuncia una novità importante per i dialoghi

In attesa di poter tornare a vedere in azione Marvel’s Spider-Man 2, una delle esclusive PS5 più attese dell’anno, gli sviluppatori hanno già confermato di aver pensato a una novità molto importante per i dialoghi, che dovrebbe essere implementata proprio con la nuova avventura di Peter Parker.

Il sequel della prima avventura di Spider-Man su PlayStation (trovate l’edizione GOTY su Amazon) non si è ancora mostrato nuovamente al grande pubblico dopo l’ambizioso trailer di lancio, ma lo sviluppo continua a procedere con i giusti ritmi, al punto che Insomniac ha voluto fare una piccola anticipazione ai fan.

Come riportato da Twisted Voxel, il lead engine programmer Elan Ruskin ha svelato durante una diretta sul canale Twitch della compagnia — che potete rivedere al seguente indirizzo — che il loro prossimo gioco includerà una «nuova tecnologia per i dialoghi» che sarà «decisamente forte».

I dialoghi di Marvel’s Spider-Man 2 potrebbero dunque essere nettamente rivisitati grazie all’ausilio di questa tecnologia, anche se attualmente non sappiamo ancora di preciso come la loro nuova tecnologia rivoluzionaria possa modificarli.

È possibile però che questa tecnologia per i dialoghi possa essere implementata anche all’interno di Marvel’s Wolverine, anch’esso in sviluppo proprio presso Insomniac ma i cui dettagli sono ancora più scarsi rispetto alla nuova avventura di Spider-Man.

Sembra dunque altamente probabile che gli sviluppatori scelgano di mostrarli più nel dettaglio durante una nuova presentazione ufficiale, magari con un evento organizzato da Sony nei prossimi mesi.

Per il momento i fan possono soltanto speculare e provare a immaginare come cambieranno i dialoghi in Marvel’s Spider-Man 2: continueremo a tenervi aggiornati sulle nostre pagine con tutte le ultime novità sullo sviluppo di questa attesa esclusiva PS5.

Ricordiamo che l’uscita è attualmente prevista per il prossimo autunno: non è stata ancora svelata una data ufficiale, ma Insomniac sembrerebbe avere già le idee chiare al riguardo, stando a quanto svelato dall’interprete di Spider-Man.

Prima di questo update degli sviluppatori, l’ultimo aggiornamento ufficiale era arrivato dalla stessa Sony, quando ha anticipato l’uscita del sequel tramite un nuovo folle spot live-action con le esclusive PS5.