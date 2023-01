Marvel’s Spider-Man 2, Peter Parker ha ottime notizie per la data di lancio

Il 2023 sarà ufficialmente l’anno di Marvel’s Spider-Man 2: Sony e Insomniac Games hanno ormai confermato che entro la fine dell’anno potremo affrontare la nuova avventura videoludica nei panni dell’Uomo Ragno, salvo improvvisi rinvii.

Dato che non sono stati rilasciati nuovi trailer o screenshot riguardanti il sequel di Marvel’s Spider-Man (lo trovate su Amazon), molti appassionati erano comprensibilmente preoccupati che, nonostante le rassicurazioni, l’esclusiva PlayStation Studios avrebbe potuto scegliere di saltare anche quest’anno.

Fortunatamente l’ipotesi sembrerebbe ormai lontana: Insomniac Games ha infatti garantito che l’uscita avverrà durante la finestra autunnale di quest’anno, il che significa anche che probabilmente Marvel’s Wolverine uscirà nel 2024 o nel 2025.

A confermare ulteriormente i piani dello studio di sviluppo ci ha pensato anche Yuri Lowenthal, la voce di Peter Parker nei videogiochi realizzati da Insomniac, che ha ammesso di essere quasi pronto a terminare i lavori per il sequel.

In un’intervista rilasciata a ComicBookMovie, l’attore ha infatti svelato anche un piccolo retroscena legato proprio al lancio, sottolineando che non dovrebbero esserci problemi per il lancio:

«È un gioco enorme quindi ho ancora un po’ di lavoro da fare. So che sono fiduciosi sulla loro data di lancio e Insomniac è sempre stata brava in questo. Ovviamente non posso davvero parlarvi molto del gioco, ma ciò che posso dirvi è che è sorprendente».

Insomma, stando alle parole di Yuri Lowenthal, gli sviluppatori avrebbero già deciso anche la data di lancio definitiva per Marvel’s Spider-Man 2, attualmente ancora non annunciata in modo ufficiale.

Sappiamo però che dovrebbe essere prevista per il periodo di lancio autunnale, dunque con molta probabilità il lancio dovrebbe avvenire tra settembre e novembre. Naturalmente vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine non appena arriveranno informazioni più certe, ma le parole di Peter Parker possono iniziare a far sognare i fan su PS5.

Ricordiamo che il secondo capitolo di Marvel’s Spider-Man introdurrà Venom come principale minaccia per il supereroe: un rivale che, stando anche all’attore che lo interpreterà nel gioco, non ha alcuna voglia di scherzare.