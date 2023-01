Marvel’s Spider-Man 2 si avvicina: spunta la prima pubblicità live-action [Agg.]

Aggiornamento ore 11:36 — PlayStation ha ufficialmente confermato pochi istanti fa lo spot live-action, rilasciando una versione completa con diversi “report” dalle esclusive PS5 più celebri. Incluso, naturalmente, anche la breve pubblicità dedicata a Marvel’s Spider-Man 2.

Finding a PS5 should become easier starting this year. Thanks for your patience

New “Live From PS5” spot celebrates the moment: https://t.co/jG2hnZM7DN pic.twitter.com/mgB55kATDw

— PlayStation Europe (@PlayStationEU) January 30, 2023