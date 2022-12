Marvel’s Spider-Man 2 ha ufficialmente una finestra di lancio

Il 2023 delle esclusive di Sony è ancora in via definizione ma una che arriverà sicuramente e di cui attendiamo di scoprire la data d’uscita è sicuramente Marvel’s Spider-Man 2. Annunciato ormai da diverso tempo, questo sequel firmato da Insomniac Games è stato protagonista di un post pubblicato sul Blog Ufficiale di PlayStation pochi minuti fa, attraverso cui ne è stata confermata la finestra di lancio.

Non abbiamo ancora una data definitiva, quindi, ma Sony nella versione inglese del suo Blog (curiosamente, l’informazione non compare ed è in qualche modo oscurata nella versione italiana, se non per i virgolettati) fa specifico riferimento a un’uscita ad autunno 2023 per Marvel’s Spider-Man 2. Possiamo quindi aspettarci un ritorno in grande stile per il terzo quarto dell’anno per Spidey, mentre la prima parte dell’anno di PS5 sarà sicuramente più concentrata sul lancio di PSVR 2, atteso per febbraio.

Ad accompagnare le novità ci sono anche le dichiarazioni di Bryan Intihar, creative director del gioco, che su PS Blog ha aggiunto:

«Che anno che è stato per PlayStation Studios; qui da Insomniac Games siamo assolutamente estasiati dal lavoro dei nostri colleghi. Congratulazioni a tutti per un 2022 di successo… e ad un anno prossimo altrettanto entusiasmante mentre continuiamo a preparare Marvel’s Spider-Man 2 per la sua uscita il prossimo autunno».

Nel gioco, ricordiamo, ritroveremo Miles Morales e Peter Parker alle prese con nuove minacce contro gli Arrampicamuri, con Insomniac Games che, promette Sony, «ha ancora molte sorprese da svelare». La compagnia mette però le mani avanti, facendo salire la temperatura e affermando che i fan possono aspettarsi un «nuovo capolavoro».

La parola “capolavoro” è in questo caso un po’ eccessiva per i giochi che abbiamo già toccato con mano, ma indubbiamente il filone dedicato a Spider-Man da Insomniac Games ha dato vita a dei lavori di altissimo livello, sia nell’originale release del 2018, sia in quel Miles Morales che ha accompagnato il lancio di PS5 – e che potete trovare su Amazon.

Il 2023 di PS5, comunque, non sarà solo a tema Spider-Man: nello stesso post, Sony rimarca anche gli arrivi third-party, come quello di Forspoken (qui il nostro provato) a gennaio e quello di Final Fantasy XVI.