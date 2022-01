Marvel’s Spider-Man ricrea “quel” costume di No Way Home (e lo vorrete subito)

Marvel’s Spider-Man è certamente considerabile come una delle esclusive PlayStation di maggior successo: il capolavoro di Insomniac è infatti riuscito a catturare perfettamente lo spirito di uno dei supereroi più amati di sempre.

Il celebre personaggio ha trovato un grande successo anche al cinema, grazie all’ultimo film Spider-Man No Way Home, che aveva già avviato una collaborazione proprio con il videogioco di Spider-Man su PlayStation che, comprensibilmente, è tornato di attualità grazie al sequel annunciato e al recentissimo lungometraggio del Marvel Cinematic Universe.

La versione PS5 aveva infatti già introdotto due nuovi costumi ispirati proprio al film, ma allo stesso tempo era arrivata una brutta notizia: Insomniac aveva svelato che su PS4 non sarebbero più arrivati aggiornamenti a causa di un’ottimizzazione diventata sempre più difficile.

Del resto, perfino l’attore Tom Holland ha ammesso che Marvel’s Spider-Man ha ispirato lo stesso No Way Home: una delle mosse presenti nel videogioco è stata infatti ricreata dopo averla vista in azione.

Attenzione: da questo momento seguiranno spoiler sul finale di Spider-Man: No Way Home. Se non avete ancora visto il film del Marvel Cinematic Universe, sconsigliamo fortemente di proseguire la lettura.

Uno dei momenti più apprezzati dagli appassionati è sicuramente la scena finale del film, che vede Peter Parker tornare alle origini a cui i fan del personaggio sono certamente abituati.

Il supereroe, ormai rimasto completamente solo, crea una nuova versione del suo iconico costume, molto più vicino a quello ammirato all’interno dei fumetti.

Ebbene, come riportato da Game Rant, in attesa che anche questa tuta possa essere introdotta ufficialmente, c’è chi ha già deciso di implementarla grazie a una mod: potete ammirarla in azione nel seguente video.

A dimostrazione della grande somiglianza con le tute più iconiche, la mod ha utilizzato il costume classico come base per la realizzazione del nuovo modello, che grazie al montaggio video dello youtuber jedijosh920 adesso è possibile ammirare più da vicino.

Il costume si è rivelato talmente bello da far sperare agli appassionati di poterlo presto vedere in azione in vie ufficiali, su Marvel’s Spider-Man o nel suo sequel già annunciato.

Con molta probabilità, il secondo capitolo dovrebbe introdurre anche la celebre tuta simbionte: un bug potrebbe aver già svelato quale sarà il suo design.