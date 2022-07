Marvel’s Avengers non è morto e si gioca il tutto per tutto con un grande eroe

Nonostante il timore che il roster di Marvel’s Avengers smettesse di ricevere nuovi eroi dopo l’arrivo di Spider-Man, a quanto pare nuovi personaggi continuano ad arrivare.

Nonostante il gioco dedicato ai supereroi della Casa delle Idee (che trovate anche su Amazon) non ha vissuto grandi momenti di gloria, la sua morte è ancora lontana.

Che il titolo sia stato un disastro è cosa nota, ma ora un nuovo leak sembra gettare nuova luce sul gioco dedicato agli Avengers.

Come riportato anche da The Gamer, nonostante non si sappia ancora quali saranno i prossimi Vendicatori a sbarcare nel gioco, qualcuno di grosso sarebbe effettivamente in dirittura d’arrivo.

Nonostante da giorni si parla del fatto che She-Hulk potrebbe essere imminente, un nuovo leak afferma invece che Bucky Barnes, alias il Soldato d’Inverno, sarà il prossimo eroe aggiunto al gioco.

Questo secondo Miller su Twitter, insider piuttosto affidabile in merito, Bucky sarà il prossimo personaggio giocabile in Marvel’s Avengers.

Non si sa da dove provenga questa informazione, né quando il Soldato d’Inverno arriverà nel gioco, ma a quanto pare Barnes batterà She-Hulk sul tempo.

Bucky Barnes is the next playable character coming to Marvel's Avengers. pic.twitter.com/p9RazbsGpK — Miller (@mmmmmmmmiller) July 12, 2022

Finora l’unico eroe aggiunto agli Avengers nel 2022 è la Potente Thor di Jane Foster. La sua aggiunta, in concomitanza con l’uscita del film Thor Love and Thunder, significa che She-Hulk arriverà probabilmente in concomitanza con il debutto dell’omonima serie prevista su Disney+.

Per quanto riguarda Bucky, ha certamente senso che il Soldato d’Inverno possa riempire il vuoto tra un personaggio e l’altro.

Restando in tema, sapevate che un nuovo videogioco dedicato agli eroi Marvel è attualmente in sviluppo e, stando alle parole di un autorevole insider, stavolta è all’interno delle scuderie di Electronic Arts?

Del resto, nulla esclude che il progetto di EA possa trovare una sorte migliore di titoli come Marvel’s Avengers, che a quanto pare continua ad avere bug di ogni genere.