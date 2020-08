Marvel’s Avengers, il trailer di lancio cita una frase davvero celebre

AGGIORNAMENTO – da poco è disponibile anche il trailer doppiato interamente in lingua italiana! Lo trovate poco più in basso.

ARTICOLO ORIGINALE – Marvel’s Avengers, nuovo gioco d’azione cooperativo dedicato agli eroi della Casa delle Idee, sta finalmente per arrivare sugli scaffali (dopo la beta giocabile delle scorse settimane).

Su SpazioGames abbiamo già sviscerato a dovere il primo assaggio giocabile del titolo, spiegandovi che «il tenore dei contenuti multiplayer potrebbe non essere all’altezza (o forse il team non ha scelto i contenuti più brillanti per questa versione preliminare) e tecnicamente il timore è quello di ritrovarsi con un titolo zoppicante.»

Ora, Square Enix e il team Crystal Dynamics hanno rilasciato il sorprendente trailer di lancio del prodotto, con un occhio di riguardo circa il personaggio di Kamala Khan, che potete visionare nel player sottostante (sul Twitter ufficiale di PlayStation Italia).

"Tu sei già un'eroina. L'unica che non ne è ancora convinta sei tu." Guarda il trailer di lancio di Marvel's Avengers e preparati per il 4 settembre, al grido di #EmbraceYourPowers! pic.twitter.com/unt92pu8Ly — PlayStation Italia (@PlayStationIT) August 24, 2020

Poco sotto, il video originale in lingua inglese dal canale YouTube di PlayStation:

Il video, della durata di un minuto esatto, ci mostra un gran numero di sequenze tratte dal gioco, durante le quali è possibile anche ascoltare l’iconica frase «Avengers… Assemble!» udita anche al cinema, pronunciata da Captain America poco prima della straordinaria battaglia finale contro i Titano Pazzo Thanos in Avengers: Endgame, ultimo capitolo cinematografico della serie dei Vendicatori (uscito nelle sale ad aprile 2019).

Marvel’s Avengers, lo ricordiamo, è in uscita il 4 settembre 2020 su PS4, Xbox One e PC, per poi approdare successivamente anche su Google Stadia e console di nuova generazione, vale a dire PS5 e Xbox Series X. Il progetto sarà sostenuto per molto tempo (si tratta infatti di un service game o GaaS) come rivelato dal leak dei personaggi aggiuntivi in arrivo dai file della beta.