Marvel’s Avengers arriva su PS5 e XSX (con Hawkeye): recupererà terreno?

Marvel’s Avengers, il gioco dedicato a celebri Vendicatori targati Marvel Comics, non è andato come nelle intenzioni iniziali del publisher Square Enix. A novembre dello scorso anno il gioco non aveva infatti ancora recuperato i costi di sviluppo, confermando che la partenza del titolo nei negozi è stata notevolmente sotto le aspettative.

Ora, però, potrebbe essere giunto il momento della “rivincita”: Marvel’s Avengers sarà infatti al centro di una nuova War Table, prevista per il prossimo mese di febbraio 2021. L’evento tratterà l’inclusione del personaggio Hawkeye (noto anche come Occhio di Falco) oltre che le attese versioni next-gen per PS5 e Xbox Series X|S.

Poco più in basso, il tweet con l’annuncio ufficiale del team di sviluppo:

Get a glimpse of the future with our WAR TABLE Deep Dive: Hawkeye, premiering on February 16!

We'll be showing:

🏹 Marvel's Avengers Operation: Hawkeye – Future Imperfect

⏭️ PS5 & Xbox Series X|S

Like our previous Deep Dive, this will be directly uploaded and not livestreamed. pic.twitter.com/3aD2H5ST1T

